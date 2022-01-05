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Bilim-Teknoloji

TEDAŞ'tan yerli ve milli mobil uygulama

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), 25 bin taşınmazın kontrolünü daha hızlı yapabilmek için 'Mobil CBS Saha Çözümleri' uygulamasını geliştirdi.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 13:08 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:09
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TEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni uygulama sayesinde hem taşınmazların kontrol sıklığı artırılacak hem de zamandan tasarruf edilecek.

Toplam 25 bin taşınmazın kontrol ve tespitinin yapılacağı "Mobil CBS Saha Çözümleri" uygulaması sayesinde yaklaşık 3 yıl sürecek kontrol ve tespit çalışması 4 aya indirilecek.

Kurum mühendisleri tarafından geliştirilen uy

gulamayla sahadaki görevli personel, TEDAŞ'a ait taşınmazların fotoğraf ve bilgilerini sisteme yüklüyor. Anlık olarak merkeze iletilen bilgilerle hem kontrol hem de tespit çalışması gerçekleştiriliyor.

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