TEİ'nin geliştirdiği motorlar test edildi

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), ANKA platformuna güç verecek PD170 turbodizel havacılık motoru ve T625 Özgün Helikopteri'ne güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testlerini gerçekleştirdi.

TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şenyel, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit'in daveti üzerine TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ Tesisleri'ni ziyaret etti.

TEI Konukevi'ndeki davetin ardından Akşit, katılımcılara TEI ve güncel projeler hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından gerçekleşen tesis turunda, TEI'nin imalat kabiliyetlerini yerinde gözlemleme fırsatı bulan heyet, daha sonra ANKA platformuna güç verecek PD170 turbodizel havacılık motoru ve T625 Özgün Helikopteri'ne güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testlerine katıldı.