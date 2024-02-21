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Bilim-Teknoloji

Tek çatı altında birleştirildi! 15,2 milyondan fazla mükellef işlem yaptı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetler tek çatı altında birleştirildi. Bu kapsamda İnteraktif vergi dairesinde geçen yıl yapılan işlem sayısı 15,2 milyonu, e-tebligat sayısı da 22,7 milyonu geçti.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 11:10 - Güncelleme:
Tek çatı altında birleştirildi! 15,2 milyondan fazla mükellef işlem yaptı
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AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, e-beyanname, dijital vergi dairesi, e-defter, e-fatura, Defter Beyan Sistemi ve e-tebligat gibi uygulamalar mükellef işlemlerinin hızlı ve kolay yapılmasını sağladı.

Daha önce interaktif vergi dairesi, internet vergi dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi, e-beyanname gibi, kullanıcı kodu ve şifre kullanılarak erişim sağlanan uygulamalara, 7 Ekim 2023'ten itibaren Dijital Vergi Dairesi üzerinden giriş yapabilme imkanı getirildi. Böylece, GİB tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetler tek çatı altında birleştirildi.

- DİJİTAL UYGULAMALARIN KULLANIMI ARTTI

e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı geçen yıl 2019'a göre yüzde 490 artarak 1 milyon 107 bin 692 olarak kayıtlara geçti. 2019'da 187 bin 597 mükellef e-fatura uygulamasını kullanmıştı.

Söz konusu dönemde e-arşiv uygulamasından yararlanan mükellef sayısı da yüzde 609 artışla 1 milyon 99 bin 468'e ulaştı.

Zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin elektronik ortamda tutulması ve elektronik imza sistemi ile berat verilen "e-defter uygulamasına" geçişte de artışlar yaşandı. 2019'da 122 bin 396 mükellef e-defter uygulamasını kullanırken bu sayı 2023'te 695 bin 352'ye yükseldi.

İnteraktif vergi dairesinde 2019'da 2 milyon 969 bin 557 işlem yapılmıştı. 2023'te bu sayı yaklaşık yüzde 413 artışla 15 milyon 226 bin 817'ye çıktı.

Son 5 yıllık dönemde e-tebligat sayısı ise yüzde 30 artarak 17 milyon 481 bin 926'dan 22 milyon 706 bin 976'ya ulaştı.

Aynı dönemde 446 bin 736 mükellef denetlenirken denetim sayısı 481 bin 285 olarak kayıtlara geçti.

- "ELEKTRONİK ÖDEMELER TÜM SEKTÖRLERDE YAYGINLAŞTIRILMALI"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, AA muhabirine, sürdürülebilir ekonomi ve sağlıklı kamu maliyesi için vergi gelirlerinin temel yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Nakit ödemelerin azaltılarak elektronik ödemelerin tüm sektörlerde yaygınlaştırılması gerektiğini dile getiren Kartaloğlu, bunun kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli rol oynadığını söyledi.

Kartaloğlu, "Adil, etkin ve basit bir vergi sistemiyle vergiye gönüllü uyumun artırılması, kayıt dışı ekonominin azaltılması, vergi gelirlerimizin toplumun tüm kesimlerine daha dengeli şekilde yayılması sağlanabilir. Sürdürülebilir vergi sistemi için birlikte hareket edilmesi ülkemizi başarıya götürecek temel yoldur." dedi.

Devlet ile yükümlü arasındaki ilişkinin yükümlülerin ödevleri ve hakları esasına dayandığını vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de mükellef hakları, ayrı bir yasal düzenlemede yer almıyor. Türkiye'de vergi ödevini yerine getiren mükelleflerin hakları ayrı bir yasa ile tanımlanmalıdır. Mükellef hakları yasası düzenlenmeli ve kısa sürede uygulamaya girmelidir."

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