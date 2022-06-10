Tek şarjla inanılmaz menzil! Fixar 025 drone ile tanışın

İnsansız hava araçları alanındaki bilgi ve teknoloji birikimi, yeni ve daha gelişmiş İHA'ların önünü açıyor.

Örneğin Avrupa'nın önde gelen ticari İHA üreticisi Fixar, amiral gemisi modeli olarak Fixar 007'yi geliştirmişti. Bu drone, haritalama, denetim, havadan görüntüleme, tarım, gözetleme ve daha fazlasına kadar çeşitli uygulamalar için uygun, sabit kanatlı bir drone idi.

Fixar 007, aerodinamik tasarıma ve kendi bünyesinde geliştirilmiş yetenekli bir Otopilot'a sahip, az bakım gerektiren bir drondu. Şirket bu alandaki birikimini, Fixar 025 ile, hayata geçirdi.

FIXAR 025 MENZİLİ UZATTI

Şirket, geliştirdiği yeni Fixar 025 ile, zaten birçok özelliğe sahip dronlarına uzun menzilli yetenekler ekleyerek işleri daha da ileri götürmek istiyor.

Fixar 025 İHA'da hedef noktası, yalnızca çok yönlü değil, aynı zamanda artırılmış uçuş menzili ve yük kapasitesi sunan bir drone geliştirmekti. Elektrikli drone, uzun mesafeli uçuşlar için kaynak tüketimine ve tasarıma sahip.

Fixar 025, 9,2 ft (2,8 m) kanat açıklığı, 22 lb'ye (10 kg) kadar taşıma kapasitesi olan elektrikli, sabit kanatlı bir VTOL İHA'dır. Bu drone , son derece özelleştirilebilir olacak şekilde tasarlandı. RGB, video kameralar, LiDAR tarayıcılar ve birçok gelişmiş sensörle donatılabilir.

Fixar 025'in iddia edilen menziline gelince, drone tek bir pil şarjıyla 300 km'ye kadar uçabilir. Tıpkı Fixar 007'de olduğu gibi, görevlerinde da tamamen özerktir (insan kontrolü yok) ve şirketin BVLOS (görsel çizginin ötesinde) görevleri için çok güvenilir olduğu söylenen yeni nesil, Autopilot ve xGroundControl sistemleri aracılığıyla kontrol edilir.

Star Gazetesi