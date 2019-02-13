TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük havacılık festivali Teknofest’in 2019 tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

İlk yılında 550 bin ziyaretçi ile kırılması güç bir rekora imza atan Teknofest İstanbul Havacılık ve Uzay Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” hedeflerinde önemli rol oynayan kuruluşların paydaşlığında gerçekleşecek.

Aristoteles’in milattan önce 300’lü yıllarda söylediği “Bilim iyi zamanda servet, kötü zamanda iyi bir sığınak ve yol göstericidir.” sözünden hareketle bilimin bu ışığını gençlere ulaştırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan “ayakları yere basmayan tek festival” Teknofest için geri sayım başladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Teknofest, birbirinden eşsiz atölyeleri, yarışmaları ve gösterileriyle tüm katılımcılarını bekliyor.

Teknofest 2019’un tanıtım toplantısında bir konuşma gerçekleştiren T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Rüyamız olan Teknofest, havacılık ve teknoloji sevdalısı gençlerin heyecanı, ekibimizin vizyonu, paydaşlarımızın katkıları ve milletimizin teveccühü ile gerçek oldu.” dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi’nin Teknofest sayesinde yüz binlerce gençle buluştuğunu söyleyen Selçuk Bayraktar, “Bu yıl 17-22 Eylül tarihlerinde toplam 6 gün sürecek Teknofest, yeni evimiz olan Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek. Ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimiz, etkinliğe daha rahat ulaşacak.” diye konuştu.

“HAVACILIK GELENEĞİ ÇOK ESKİYE DAYANAN BİR MEDENİYETİN ÇOCUKLARIYIZ”

İstanbul’da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedeflediklerinin altını çizen Selçuk Bayraktar, “Amacımız; ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamaktır. Havacılık ve uzay alanında geleneği çok eskiye dayanan bir medeniyetin çocuklarıyız; Takiyüddin, Hezârfen Ahmed Çelebi, roket çalışmalarıyla Lagâri Hasan Çelebi, daha yakın bir geçmişte Kirkor Divarcı, Cumhuriyetin ilk yıllarında Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş bizlerin öncüsüydü. Ancak çalışmaları maalesef sistemin engellerine takılıp akamete uğradı.” sözlerini kullandı.

Teknofest’te atılacak tohumlarla ve bu tohumların filizlenmesiyle açığımızı kapatıp dünyanın önüne geçmek için çalıştıklarını söyleyen Selçuk Bayraktar, “Türkiye’nin en kapsamlı ve geleceğe yön verecek teknoloji yarışmalarını düzenliyoruz. Baktığımızda, dünyada bu çapta, bir bütün halinde teknoloji yarışmaları düzenlendiğini görmüyoruz.” dedi.

SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT

Gençlerin bu yarışmalara katılmalarının ve somut projeler üretmelerinin çok önemli olduğuna inandığını belirten Selçuk Bayraktar, “Bundan 5-10 yıl sonra, bu yarışmalara katılan gençlerimizin, Türkiye’nin en önemli teknoloji girişimlerini kurduklarını, en kritik projeleri hayata geçirdiklerini ve bu ekiplere liderlik ettiklerini inşallah hep birlikte göreceğiz. Buradan genç Lagârilere ve Hezârfenlere, yarışma başvurularını gecikmeden tamamlamaya çağırıyorum.” diye konuşarak, söz konusu başvuruların son tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlattı.

“TEKNOFEST UÇAĞINI EMEĞİYLE HAVALANDIRIP GÖNLÜYLE İNDİRENLERE TEŞEKKÜR EDERİM”

Sözlerine son vermeden önce dünya havacılığındaki bir gelenekten bahseden T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Yeni bir uçak yapıldığında, en zor ve bilinmezlerle dolu ilk uçuşu için piste çıktığında, emek veren mühendisinden teknik ekibine, idari personelinden test ekibine tüm takım, cüzdanlarını bir torba içinde pilota teslim eder. Bütün ekip, güveninin bir göstergesi olarak en kıymetli eşyalarını pilota emanet eder. Paydaşlarımız, ekibimiz ve aziz milletimiz geçtiğimiz yıl emeğini, çabasını ve en değerlisi olan gönüllerini bize emanet etti. Allah’a şükür, en zorlu olan ilk uçuşu birlikte başarıyla tamamladık. Teknofest uçağını emekleriyle havalandırıp gönülleriyle piste indiren herkese çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

“İSTANBUL’UN MARKA DEĞERİNE KATKISI BÜYÜK”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Teknofest’in 2019 tanıtım toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında, “Geçmişte ülkemiz adına teknoloji ve uzay çalışmaları adına ferdi olarak yapılan her girişimin, kamu adına hareket edenler tarafından çelme takıldığını ve engellendiğini duyuyoruz. Gelecekte inşallah, bu konularda çalışma yapanlar, bugünkü kamu görevlilerini bu tür çalışmaların önünde duran ve engel çıkaranlar olarak anmayacak; onlara destek olan, omuz veren, fırsatlar tanıyanlar olarak anacaktır.” diye konuştu.

Bilim ve teknolojide ülkeler arasındaki farkın genişlediğinden bahseden Uysal, iyi bir noktaya ulaşılması için bu konularda çokça çalışma ve organizasyon gerçekleştirilmesinin ve gençlerin teşvik edilmesinin önemini anlatarak, Teknofest’in İstanbul’un marka değerine yaptığı katkıdan şu sözlerle bahsetti:

“İstanbul olarak bakıldığında, Teknofest’in bize ayrı bir katkısı daha olduğunu düşünüyorum. Teknofest İstanbul dediğimiz zaman, dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali gündeme geldiği zaman, inanıyorum ki, İstanbul’un marka değerine katkısı vardır. Bu konuda İstanbul olarak yaptığımız her ne varsa hepsinin İstanbul’a geri dönüşü oluyor.”

Mevlüt Uysal, konuşmasını tamamlamadan önce “ayakları yere basmayan festival” Teknofest’in gerçekleştirilmesi noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü katkıyı verdiklerini ve daha fazlasını da vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

“BURADAKİ YARIŞMALAR, GENÇLERİMİZE YETKİNLİK KAZANDIRACAKTIR”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ise, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, “Teknofest, Milli Teknoloji Hamlesi için çok önemsediğimiz bir adım oldu. Bu organizasyonun hayalini kurarken toplumun 7’den 70’e inandığı, adeta bir toplumsal seferberliğe dönüşmesini arzu ettiğimiz Milli Teknoloji Hamlesi’nin çatı organizasyonu olmasını ümit ediyorduk. Bunu büyük ölçüde başardığımızı düşünüyoruz.” sözlerini kullandı.

Geleceğin mesleklerini icra edecek, teknoloji şirketlerini kuracak ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne imza atacak olan nesillerin, takım halinde çalışma deneyimi kazanmış, iletişimi kuvvetli, bir hedefi olan ve o hedefe kilitlenen, sorun çözme kabiliyeti yüksek ve yenilikçi bireyler olması gerektiğini vurgulayan Kacır, “Bu festivalde düzenlenecek olan yarışmalar, gençlerimize bu yetkinlikleri kazandırma anlamında büyük önem taşıyor.” diye konuştu.