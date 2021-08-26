26 Ağustos 2021 Perşembe 16:21 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:21

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknololoji festivali TEKNOFEST heyecanı yeniden başlıyor. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in nerede ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Özellikle teknoloji ve araştırma üzerine yapılan projelerin tanıtılacağı Teknofest 2021'e başvurular Mart ayının15'inde tamamlandı. Peki Teknofest 2021 nerede, ne zaman? Teknofest 2021 hangi şehirde yapılacak?

TEKNOFEST 2021 NEREDE, NE ZAMAN?

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest 2021, 21-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

TEKNOFEST 2021 HANGİ ŞEHİRDE YAPILACAK?

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu festival, Türkiye'nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Teknofest, bu sene yeniden İstanbul'da yapılacak. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 4 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten Otonom Sistemlere, Tarım'dan Sualtı Sistemleri'ne teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük Teknoloji Yarışmalarını gerçekleştiriyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.