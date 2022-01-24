TEKNOFEST 2022 teknoloji yarışmaları başvuruları başladı!

24 Ocak 2022 Pazartesi 09:52 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 09:54

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları ile geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri destekliyor.



Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı teknoloji yarışmaları ile TEKNOFEST 2022; ilk kez düzenlenen Dikey İniş Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop Geliştirme Yarışmaları ile birlikte toplam 39 farklı teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapacak.

Siz de teknoloji yarışmalarına katılarak TEKNOFEST 2022'nin bir parçası olmak istiyorsanız başvuru yapmak için tıklayın.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat

TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları

1. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması

2. Roket Yarışması

3. Savaşan İHA Yarışması

4. İnsansız Hava Araçları Yarışması

5. Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması

6. Model Uydu Yarışması

7. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

8. Sürü Robotlar Yarışması

9. Karma Sürü Simülasyon Yarışması

10. Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

11. Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

12. Uçan Araba Yarışması

13. Jet Motor Tasarım Yarışması

14. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

15. Eğitim Teknolojileri Yarışması

16. Akıllı Ulaşım Yarışması

17. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

18. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

19. Tarım Teknolojileri Yarışması

20. Tarımsal İKA Yarışması

21. Helikopter Tasarım Yarışması

22. Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

23. Turizm Teknolojileri Yarışması

24. Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması

25. Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

26. Türkiye Drone Şampiyonası

27. World Drone Cup

28. Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması

29. Hack Karadeniz

30. Travel Hackathon

31. ISIF

32. Robotik Yarışmalar

33. TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi

34. Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması

35. TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü

36. Hyperloop Geliştirme Yarışması

37. Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması

38. Dikey İnişli Roket Yarışması

39. Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması