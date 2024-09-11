TEKNOFEST 2024 Dikey İnişli Roket Yarışması başlıyor

Dikey İnişli Roket Yarışması, ülkemizin önümüzdeki 10 yıldaki teknolojik ilerleme hedeflerinde önemli bir yer tutan roket itkili iniş sistemleri hakkında genç mühendisleri eğitmeyi amaçlıyor. Yarışma, üniversitelerde lisans ve yüksek lisans seviyesindeki öğrencilerin roket sistemleri üzerine bilgi edinmesini sağlarken, gençlerin disiplinler arası ekiplerde çalışma becerilerini de geliştirmeyi hedefliyor. Bu sayede geleceğin mühendisleri, Türkiye'nin roket teknolojilerinde atacağı adımlara katkı sunmaya hazırlanıyor.



Yarışma sürecinde, takımlar danışma kurulunun sağladığı askı sistemi ile roketlerini serbest bırakacak ve soğuk gaz itki sistemini kullanarak kontrollü bir iniş gerçekleştirmeye çalışacak. Takımlar, tasarım süreçlerini üç aşamalı bir rapor sistemiyle tamamlayacak: Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu ve Atışa Hazırlık Raporu. Bu raporlar ve deneme atışları sonucunda, performansı en yüksek olan takımlar finale kalacak.

REKOR BAŞVURU

2024 yılına damga vuran bu yarışmaya, Türkiye genelinden büyük ilgi gösterildi. Tam 147 takım ve 511 yarışmacı başvuruda bulundu. Başvurular arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda 12 farklı ilden 17 takım ve 164 finalist yarışmacı büyük finale katılmaya hak kazandı. Genç mühendisler, finalde teknoloji tutkunlarının karşısında yeteneklerini sergilemek için gün sayıyor.

KAZANANLARA SÜRPRİZ ÖDÜLLER

Dikey İnişli Roket Yarışmasında birinci gelen takımı 150.000 TL, ikinciyi 120.000 TL, üçüncüyü ise 100.000 TL'lik ödül bekliyor. Toplamda 370.000 TL ödül havuzuna sahip olan bu prestijli yarışma, genç mühendislerin yenilikçi fikirlerini ve yaratıcı tasarımlarını ödüllendiriyor.

ANKARA'DA ÖNEMLİ EKİNLİK

Türkiye'nin dört bir yanından genç mühendislerin, bilim insanlarının ve teknoloji meraklılarının bir araya geleceği bu büyük yarışma, 11-15 Eylül 2024 tarihleri arasında TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde, Ankara'da gerçekleşecek. TEKNOFEST'in en heyecan verici yarışmalarından biri olan Dikey İnişli Roket Yarışması, geleceğin teknolojilerine ilham verecek inovatif çözümlerle dolu. Gençlerin Türkiye'nin geleceğine yön vereceği bu önemli mücadeleyi kaçırmayın!