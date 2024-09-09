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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST 2024 Roket Yarışmasında Genç Mühendisler Yükseklerde Yarışıyor

TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN yürütücülüğünde düzenlenen ve gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarına ilgisini artırmayı amaçlayan Roket Yarışması, bu yıl da büyük bir heyecanla başladı. 9-16 Eylül 2024 tarihleri arasında Aksaray Hisar Atış Alanında gerçekleştirilecek olan bu prestijli yarışma, Avrupa'daki ilk, dünyadaki ikinci roket yarışması olma özelliğini taşıyor. Yarışmanın bu yılki katılımcı sayısı, gençlerin uzay ve havacılık teknolojilerine olan ilgisinin giderek arttığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

9 Eylül 2024 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
TEKNOFEST 2024 Roket Yarışmasında Genç Mühendisler Yükseklerde Yarışıyor
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Yarışmaya daha önceki yıllardan farklı olarak bu yıl 3 kategori eklenirken, daha önceki dört kategoriyi A Grubu, yeni eklenen üç kategoriyi ise B Grubu oluşturuyor. A Grubundaki kategoriler arasında Lise Kategorisi, Orta İrtifa, Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev; B Grubunda ise Kontrol Bölümü, Hibrit Yakıtlı Roket Motoru ve Sıvı Yakıtlı Roket Motoru geliştirilmesine odaklanan yenilikçi projeler yer alıyor. Toplamda 912 başvuru alan yarışmada, A Grubundan 80 takım finale kalmış durumda ve bu genç mühendis adayları, roketlerini uçurmak için gün sayıyor.

Kazananları Büyük Ödüller Bekliyor

Her kategoride dereceye giren takımlar, yalnızca başarılarını kanıtlamakla kalmayıp, toplamda milyonlarca liralık ödüllerin de sahibi olacak. Lise kategorisinde birincilik ödülü 150.000TL, orta irtifa kategorisinde 160.000TL, yüksek irtifa kategorisinde 170.000TL olarak belirlenirken, en zorlu kategori olan Zorlu Görevin birincisi 250.000TL kazanacak. B Grubunda ise Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi kategorisinin birincisine tam 400.000TL ödül verilecek.

Sistem Mühendisliği Disipliniyle Geleceğin Teknoloji Liderleri Yetişiyor

Roket Yarışması, gençlerin sadece roket üretip uçurdukları bir etkinlik olmanın çok ötesinde. Katılımcılar, tasarımlarını sistem mühendisliği disipliniyle hayata geçirerek, mühendislik dünyasının en karmaşık süreçlerinden biri olan entegre sistemler geliştirme deneyimi kazanıyor. Aerodinamik, aviyonik, yapısal bütünlük, itki ve kurtarma sistemleri gibi farklı disiplinlerde bilgi sahibi olan gençler, disiplinler arası çalışarak projelerini başarıyla hayata geçiriyor. Ayrıca, diğer takımların tecrübelerinden faydalanma, tasarımları inceleme ve farklı roket tasarımlarını gözlemleme fırsatı bulacak olan katılımcılar, ilerideki kariyerleri için çok değerli tecrübeler kazanıyor.

TEKNOFEST 2024'te Gökyüzüne Birlikte Bakalım

Roket Yarışması, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayiinde geleceğin mühendislerini yetiştiren bu eşsiz platformla, gençlerin yaratıcılıklarını sergilediği ve uluslararası alanda ses getiren bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Roketlerin gökyüzüyle buluştuğu bu unutulmaz anlara şahit olmak için 9-16 Eylül 2024 tarihlerinde Aksaray Hisar Atış Alanında buluşalım.

  • Roket Yarışması
  • Bilim Teknoloji Mühendislik
  • Gençler Uzay Havacılık

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