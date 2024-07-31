TEKNOFEST 2024 Yarışmaları Türkiye'nin dört bir yanında başlıyor

Tam bağımsız Türkiye vizyonuyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen, her yıl bir önceki yıla göre katlanarak büyüyen ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Teknoloji Yarışmaları 2018 yılında ilk kez düzenlenmiş ve 14 farklı kategoriye 4333 takım başvuruda bulunmuştu. Yıllar geçtikçe milyonların gönlünde taht kuran TEKNOFEST artık her yıl kendi rekorunu kırıyor. Geçtiğimiz yıl 337 bin takım, 1 milyondan fazla yarışmacı başvurusu ile yine kendi rekorunu kıran TEKNOFEST bu yıl 790.000 takım sayısı, 1.650.000 yarışmacı başvuru sayısı ile gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.

"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarının kıyasıya mücadelelerini izleyebilir, açıklanan yarışma takvimini takip ederek bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Bu yıl yarışmaların büyük çoğunluğunun düzenleneceği 5-8 Eylül Antalya ve 2-6 Ekim TEKNOFEST Adana'da festival sırasında gerçekleşecek yarışmaların yanı sıra ülkemizin farklı noktalarında da diğer yarışmalar yapılıyor olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk kez düzenlenecek olan yeni yarışmalar da TEKNOFEST'teki yerlerini alacaklar.

TEKNOFEST 2024 Teknoloji Yarışmaları Takvimi;

8-9 Ağustos 2024 Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması / Kocaeli

12-17 Ağustos 2024 Uluslararası Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması Kocaeli

13-17 Ağustos 2024 Hyperloop Geliştirme Yarışması / Kocaeli

20-23 Ağustos 2024 Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması / Kocaeli

24-25 Ağustos 2024 Kuantum Hackathon Yarışması / Kocaeli (Yeni Yarışma)

24-25 Ağustos 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası (1. Etap) / Isparta

26-30 Ağustos 2024 Tarımsal İKA Yarışması / İzmir

04 Eylül 2024 TravelX Ideathon / İstanbul

9-16 Eylül 2024 Roket Yarışması / Aksaray

11-15 Eylül 2024 Dikey İnişli Roket Yarışması / Ankara

12-18 Eylül 2024 Savaşan İHA Yarışması / Adana

17-20 Eylül 2024 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması / Mersin

18-20 Eylül 2024 Model Uydu Yarışması / Aksaray

19-22 Eylül 2024 İnsansız Deniz Aracı Yarışması / Mersin (Yeni Yarışma)

19-23 Eylül 2024 Uluslararası Liseler arası İnsansız Hava Araçları Yarışması / K.Maraş

21-22 Eylül 2024 TEKNOFEST Drone Şampiyonası (2. Etap) / Mersin

16-19 Ekim 2024 Robotik Yarışmaları / Erzurum

5-8 Eylül'de Antalya'dayız...

Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5- 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma finallerinde belirlenen şampiyonlar, ödüllerini TEKNOFEST Adana'nın ana sahnesine çıkarak teslim alacaklar.

Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek teknoloji yarışmaları:

Akıllı Ulaşım Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Blokzincir Yarışması (Yeni Yarışması)

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Çip Tasarım Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

Finansal Teknolojiler Yarışması (Yeni Yarışma)

Hack Masters

Hava Savunma Teknolojileri Yarışması (Yeni Yarışma)

Helikopter Tasarım Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Kablosuz Haberleşme Yarışması (Yeni Yarışma)

Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojileri Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

TEKNOFEST Robolig Yarışması (Yeni Yarışma)

Turizm Teknolojileri Yarışması

Uçan Araba Simülasyon Yarışması

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Akıllı Wifi Kapsama Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.) (Yeni Yarışma)

Sürü İHA Yarışması (Lokasyon farklı olacaktır.)

T3 AI Hackathon Yarışması (Yeni Yarışma)

2-6 Ekim 2024 TEKNOFEST Adana'da düzenlenecek yarışmalar;

TEKNOFEST Adana kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan "TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi" nde heyecan zirveye ulaşacak. Adana'da düzenlecek diğer yarışmalar ise; yine bu yıl ilk kez yapılacak yarışmalardan birisi olan Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, TEKNOFEST Drone Şampiyonası Final Etabı, World Drone Cup ve ISIF.

30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanan, bu yıl 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları için siz de yarışma tarihlerini ajandanıza not edin bu heyecanı kaçırmayın.