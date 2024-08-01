TEKNOFEST 2024'te yeni bir heyecan... Türkiye'nin Büyük Dil Modeli Yarışması T3Al Hackathon başlıyor

T3 Vakfının yürütücülüğünde ve T3Al Büyük Dil Modeli Geliştirme Projesi paydaşlarının desteğiyle düzenlenecek olan bu yarışma kamu, özel sektör ve üniversitelerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.



Türkçe'nin dijital dünyadaki yerini güçlendirecek

T3AI Hackathon Yarışması, Türkiye'nin Büyük Dil Modeli (BMD) teknolojisini geliştirmek ve bu teknolojinin toplumda yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Bu kapsamda, dil bariyerini ortadan kaldırarak yaşam kalitesini artıracak uygulamaların geliştirilmesi hedefleniyor. Yarışma, Türkçe'nin zengin dil bilimsel yapısını ve kültürel çeşitliliğini yansıtarak, yerel dil özelliklerini daha iyi anlayıp yorumlayabilen Türkçe ve BDM'ler oluşturmayı amaçlıyor. Böylece, Türkçe konuşan kullanıcılar için daha doğal, anlaşılır ve etkileşimli dijital deneyimler sunulabiliyor.

Yarışma kategorileri ve ödüller:

T3AI Hackathon Yarışması, iki ana kategoride gerçekleştirilecek:

Büyük Dil Modeli ile Uygulama Geliştirme Kategorisi Birincilik Ödülü: 80.000 TL

İkincilik Ödülü: 70.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 60.000 TL Büyük Dil Modeli İnce Ayarlama Kategorisi Birincilik Ödülü: 100.000 TL

İkincilik Ödülü: 80.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 60.000 TL

Yarışmacılara, T3AI BDM API'sine ve T3AI BDM ağırlık dosyalarına erişim sağlanarak proje geliştirme imkanı sunulacak. Sunulan projeler, yaratıcılık/benzersizlik, gelecekteki potansiyel, teknik uygulama ve sunum kalitesine göre değerlendirilecek. Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri (lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora) ve mezunlar, T3AI Hackathon Yarışmasına katılabilecek. Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen T3AI Hackathon için başvurular 15 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Katılmak isteyenler, başvuru tarihlerini kaçırmamak için TEKNOFEST'in resmi web sitesini ziyaret edebilirler.

T3AI Hackathon Yarışması, Türkçe'nin dijital dünyadaki yerini güçlendirmek ve genç mühendis adaylarının potansiyellerini ortaya çıkarmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Siz de bu heyecan verici yarışmaya katılarak, Türkiye'nin teknoloji geleceğine katkıda bulunabilirsiniz. Unutmayın, geleceği birlikte inşa ediyoruz!