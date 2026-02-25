İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8754
  • EURO
    51,7054
  • ALTIN
    7308.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması için başvurular sürüyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek Maden Teknolojileri Yarışması için başvurular devam ediyor.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması için başvurular sürüyor
ABONE OL

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl teknoloji yarışmalarına yeni bir başlık daha ekliyor.

Festival kapsamında ilk kez gerçekleştirilecek Maden Teknolojileri Yarışması, madencilik sektöründe dijitalleşmeyi hızlandırmayı, otonom üretim sistemlerini yaygınlaştırmayı ve yerli mühendislik çözümlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yürütücülüğünü Türk Altın İşletmeleri AŞ'nin üstlendiği yarışma, nadir toprak elementleri, lityum ve bor gibi kritik ham maddelerde dışa bağımlılığı azaltacak çevre dostu ve yüksek katma değerli milli teknolojilerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Genç mühendisleri bu dönüşümün merkezine yerleştiren yarışma, madenciliği sadece bir çıkarım faaliyeti değil, ileri teknoloji, yapay zeka ve sürdürülebilirlik ekseninde yeniden tanımlanan stratejik bir alan olarak konumlandırıyor.

Yarışma kapsamında katılımcılardan ileri cevher işleme teknolojileri, yerli yazılım ile tasarlanmış arama, izleme ve ölçme sistemleri, otonom madencilik uygulamaları, yapay zeka entegrasyonu, iş güvenliği çözümleri ve çevreye duyarlı üretim modelleri üzerine projeler geliştirmeleri bekleniyor.

Stratejik madenlerin uç ürüne dönüştürülmesinden akıllı ve otonom maden araçlarına, yapay zeka destekli planlama yazılımlarından atık ve e-atıklardan değerli metal geri kazanımına kadar geniş bir vizyon sunan yarışma, sürdürülebilir su yönetimi ve rehabilitasyon çözümlerini de kapsayarak çevresel sorumluluğu merkeze alıyor.

Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencileri, lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil olmak üzere yarışmaya başvurabiliyor. Bunun yanı sıra mezunlar, girişimler ve özel sektör temsilcileri de yarışmanın bir parçası olabiliyor.

Birinci olan ekip 18 Cumhuriyet altını, ikinci 12 Cumhuriyet altını, üçüncü ise 6 Cumhuriyet altını kazanacak. Yarışmaya 28 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

  • TEKNOFEST 2026
  • miden Teknolojileri
  • yarışma

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.