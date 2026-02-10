TEKNOFEST 2026'da denizlerde otonom rekabet başlıyor

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine öncülük eden TEKNOFEST, 2026 yılında Şanlıurfa'da düzenlenecek festivalle yine yüz binlerce genci bilim ve mühendislik heyecanıyla buluşturacak. Havacılıktan uzaya, yapay zekâdan otonom sistemlere kadar pek çok kritik alanda düzenlenen yarışmalar arasında yer alan İnsansız Deniz Aracı Yarışması, savunma ve denizcilik teknolojilerinin geleceğine yön verecek projelere sahne olacak.

Günümüzde insansız deniz araçları; keşif, devriye, hedef takibi ve angajman gibi görevleri insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebilecek seviyeye ulaşarak hem askeri hem de sivil alanda giderek daha geniş kullanım alanı buluyor. Otonomi seviyeleri her geçen gün artan bu sistemler, denizcilik teknolojilerindeki dönüşümün merkezinde yer alıyor. Yarışma, gençleri bu kritik teknolojilerin geliştirilmesi sürecine dâhil ederek tasarım, analiz, üretim ve yazılım alanlarında yetkinlik kazanmalarını hedefliyor.

Yarışma süresince takımlar tarafından geliştirilen insansız deniz araçları, gerçek operasyonel senaryolara yakın parkurlarda görev icra edecek. Araçların otonom seyir kabiliyeti, engellerden kaçınma performansı, karar verme mekanizmaları ve hedefe yönelme doğruluğu değerlendirilecek. Katılımcılar bu süreçte yalnızca mekanik tasarım değil; sensör sistemleri, yapay zekâ tabanlı algılama, görüntü işleme ve kontrol algoritmaları gibi ileri teknoloji alanlarında da uygulamalı deneyim kazanacak.

İnsansız Deniz Aracı Yarışması; nokta takibi, engellerle dolu ortamda nokta takibi ve kamikaze angajman olmak üzere üç temel görev senaryosundan oluşuyor. Araçların verilen görev noktalarına tamamen otonom şekilde ilerlemesi, parkur üzerindeki engellerden kaçınması ve doğru karar mekanizmalarıyla hedefe yönelmesi bekleniyor. Kamikaze angajman senaryosunda ise insansız hava aracı ile müşterek görev durumunda havadan tespit edilen hedefe deniz aracıyla fiziksel temas sağlanması esas alınıyor. Bu yönüyle yarışma, disiplinler arası sistem entegrasyonunu da ön plana çıkarıyor.

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım halinde katılabiliyor. En az 3, en fazla 15 kişiden oluşan takımlar; fikir aşamasından prototip üretimine, yazılım geliştirmeden saha testlerine kadar gerçek bir mühendislik projesinin tüm adımlarını deneyimleme fırsatı yakalıyor.

Gençlerin teknoloji alanındaki başarısını destekleyen yarışmada dereceye giren takımları önemli ödüller bekliyor. Birinci takıma 300 bin TL, ikinci takıma 250 bin TL ve üçüncü takıma 200 bin TL ödül verilecek. Yarışma, maddi ödüllerin ötesinde, katılımcılara savunma sanayii ve otonom sistemler alanında güçlü bir deneyim ve kariyer kapısı aralıyor.

Denizcilik teknolojilerine ilgi duyan, otonom sistemler geliştirmek isteyen ve gerçek görev senaryolarında araçlarını test etmeyi hedefleyen tüm gençler için başvuru süreci devam ediyor. TEKNOFEST 2026 İnsansız Deniz Aracı Yarışması'na katılmak isteyen takımların başvurularını 20 Şubat'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

www.teknofest.org