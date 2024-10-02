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Bilim-Teknoloji

Adana'da büyük heyecan! TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilere açtı

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 09:08 - Güncelleme:
Adana'da büyük heyecan! TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilere açtı
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen festival kapılarını açtı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olarak yer aldığı TEKNOFEST, sabah saatlerinde ilk ziyaretçileriyle buluştu.

Kentte ilk kez organize edilen festivalde ileri teknoloji simülasyonlarından, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor.

Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve atak helikopterinin gökyüzüyle buluşacağı festivalde, üzüm salkımı ve paramotor gösterisi ile paraşüt atlayışı yapılacak.

Festival boyunca öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.

- 50 YARIŞMAYA 1 MİLYON 650 BİN YARIŞMACI BAŞVURDU

Festival kapsamında düzenlenen 50 yarışmaya, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu.

4 gün sürecek festivalde, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı yapılacak.

Projelerini hayata geçirebilmeleri için 55 milyon lira destek alan takımlardan dereceye girenler, toplam 31 milyon lirayı bulan ödüllerini TEKNOFEST ana sahnesinde alacak.

- DİJİTAL YOLCULUĞA ÇIKILABİLECEK

TEKNOFEST 2024'te oluşturulacak "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.

Festivalde katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

- DİĞER ETKİNLİKLER

Festival ana sahnesinde "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın etkinliği düzenlenecek.

Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları yer alacak.

Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

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