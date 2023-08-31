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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Ankara'da ASELSAN Tekno Macera çocukların ilgi odağı oldu

ASELSAN, çocuklar için hayata geçirdiği uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi 'Tekno Macera' ile, ziyarete gelenleri uzay yolculuğuna çıkardı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
TEKNOFEST Ankara'da ASELSAN Tekno Macera çocukların ilgi odağı oldu
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Türkmedya'nın paydaşı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Bu kapsamda festivali başından beri paydaş olarak destekleyen ASELSAN tarafından 2019'da hayata geçirilen, 7-9 yaş aralığındaki çocukların bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak için "Tekno Macera" platformu uğrak noktalardan biri oldu.

Astronot kıyafeti giyip kask takarak 3 boyutlu ortamda uzay yolculuğuna çıkan çocuklar, ayrıca alandaki uzay ve yapay zeka temalı etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

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