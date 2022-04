TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı

26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall ve Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Parkta düzenlenecek olan TEKNOFEST coşkusu için son 30 güne girilirken, hazırlıklar da büyük bir heyecan ve özveriyle devam ediyor. TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST RÜZGÂRI AZERBAYCAN'DA

Azerbaycan'da 4 gün boyunca muhteşem bir festivale imza atacak olan TEKNOFEST, 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystall Hall'de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki muhteşem gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan'dan festivale katılacak olan devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle dopdolu özel sergi alanları, nefes kesici şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle unutulmaz bir şölene hazırlanıyor. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen Rocket League , İnsansız Hava Araçları Yarışması ve Smart Karabağ Hackathon Yarışmasında dereceye giren takımları toplamda 44.200$, Bakü Skills, Çevre Teknolojileri, Sosyal Teknolojiler, Planör, Tarım Teknolojileri, Model Uydu ve Robotik Yarışmalarında dereceye giren takımları da toplamda 141.000AZN'lik para ödülü bekliyor. 26-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Take Off Bakü, yerli ve yabancı girişimcileri bir araya getirirken, bölgede etkin bir iş ortamı yaratmayı, yerel girişimlerin gelişimini desteklemeyi ve ekosistemdeki kilit oyuncular arasında sürdürülebilir bir iş birliği ortamı sağlamayı amaçlıyor. Zirve ayrıca Azerbaycan'ın bölgede yeni, çekici ve yenilikçi bir alan olarak daha yakından tanınmasına da olanak sağlıyor. Zirvede dereceye girecek ilk üç takımı toplamda 30.000$ para ödülü bekliyor.