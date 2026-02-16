TEKNOFEST Balkan turunun yeni durağı Bosna Hersek

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) düzenlenen tanıtım toplantısına lise ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, gazetecilere, tanıtım toplantısına ev sahipliği yapmalarından ve öğrencilerin yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

T3 Vakfı ile ortak çalışmalar yapacaklarını belirten Kuşakcı, "Hem Bosna Hersek'ten hem de Türkiye'den öğrencilerimizin katılımına açık şekilde T3 Vakfı ile birlikte Yapay Zeka Yaz Okulu düzenleyeceğiz. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

Karadağ'da T3 Vakfı desteğiyle yürütülen "Bilim Ülgün" projesi sorumlularından Muhammed Can Veysel de TEKNOFEST vizyonunu Bosna Hersekli gençlere aktarmak istediklerini söyledi.

Gençleri, TEKNOFEST'in yeni durağı olan Şanlıurfa'ya davet ettiklerini dile getiren Veysel, "Bosna Hersek'te gerçekten çok yüksek bir katılımla karşı karşıyayız. Bosna Hersek gençlerinin TEKNOFEST'e ne kadar sahip çıktıklarını da bugün burada bu salonda Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde görmekteyiz. Bosna Hersekli gençlerin kapasitesinin sadece biz değil tüm dünya farkında." diye konuştu.

Veysel, Balkanlar'daki birçok ülkede tanıtım toplantısı yaptıklarını ifade ederek, gençleri Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapmaya çağırdı.

- TEKNOFEST

TEKNOFEST 2026'da Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, ÇELİKKUBBE Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi pek çok alanda teknoloji yarışması düzenlenecek.

Önceki yıllardan farklı olarak Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, bu yıl ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yeni deneyim fırsatları sunacak.

2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına bugüne kadar 4 milyondan fazla yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST 2026'da da ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini projeye dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvurma imkanı yakalayacak.

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular, "www.teknofest.org" adresinden 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.