TEKNOFEST canlı izle! 2021 TEKNOFEST canlı yayın Youtube!

21 Eylül 2021 Salı 12:58 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 12:58

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'i canlı izlemek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor. 21 Eylül - 26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2021, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın önderliğinde bu yıl 4. Kez düzenleniyor. Peki TEKNOFEST canlı izlenebilecek mi? İşte 2021 TEKNOFEST canlı yayın Youtube linki...

Teknofest 2021 Canlı Yayınını https://www.teknofest.org/canli.php adresi ve Teknofest'in canlı yayını YouTube adresi üzerinden takip edebilecek. 2021 TEKNOFEST canlı yayın Youtube'dan izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

TEKNOFEST CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN (TEKNOFEST CANLI YAYIN YOUTUBE)

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen, Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul başladı. Geçen yıl üçüncüsü Gaziantep'te yapılan ve salgın nedeniyle ziyaretçi katılımının olmadığı festivalin dördüncüsü bu yıl 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Bu yılki TEKNOFEST'te, salgın nedeniyle ziyaretçi katılımı rezervasyonlu şekilde yapılıyor.

18 YAŞ ALTINDAKİLER REFAKATÇİLERİ İLE BİRLİKTE GİRİŞ YAPABİLECEK

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen dev organizasyon, Eylül'ün 26'sına kadar Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Verilen bilgiye göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

TEKNOFEST 2021'e ziyaretçi olarak katılmak için TIKLAYIN

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

Festivalin ilk gününde; dikey rüzgar tüneli, planetaryum, hava araçları sergisi, kara araçlar sergisi düzenleniyor.

Eğitici atölyeler bölümünde ise Bilim Merkezi Atölyeleri, Bilim Türkiye Atölyeleri, Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi miniklere açık olacak.

20'den fazla teknoloji yarışması ve sergiler de açık olacak.

Gösteri uçuşlarında ise Solo Türk'ün yanı sıra Jandarma Çelik Kanatlar ve Türk Yıldızları semalarda hünerlerini sergileyecekler.

Sivil uçuşlar bölümünde ise öğrenciler ilk uçuş deneyimini yaşayacaklar.

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?

Festival alanına ulaşmak için İstanbul Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu ve Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca ring seferleri düzenleniyor.