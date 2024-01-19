TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması başvuruları başladı

Soğuk Gaz İtki Sistemi ile tahrik edilen Dikey İnişli Roket Yarışması, Dünya'da ilk olma özelliğine sahip. Ülkemizin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan "Roket İtkili İniş Sistemleri" hakkında öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak ve gençlere farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırma amacıyla TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenleniyor.

Yarışmada takımlardan tasarlayacakları roketin yarışma komitesi tarafından sağlanacak olan havada askıda tutma sistemi ile adaptasyonunu sağlamaları ve roketin serbest bırakılmasının ardından soğuk gaz itki sistemi kullanarak kontrollü şekilde yere inmesi bekleniyor. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve/veya mezunları katılabiliyor.

Dikey İnişli Roket Yarışmasında birincilik ödülü 150.000 TL, ikincilik ödülü 120.000 TL ve üçüncülük ödülü 100.000 TL olarak belirlendi.