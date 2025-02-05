TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Yarışmada takımlardan tasarlayacakları roketin yarışma komitesi tarafından sağlanacak olan havada askıda tutma sistemi ile adaptasyonunu sağlamaları ve roketin serbest bırakılmasının ardından soğuk gaz itki sistemi kullanarak kontrollü şekilde yere inmesi bekleniyor. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve/veya mezunları katılabiliyor.

Dikey İnişli Roket Yarışmasında birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 150 bin TL olarak belirlendi.