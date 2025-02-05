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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Rekorların festivali TEKNOFEST kapsamında 2022 yılından beri düzenlenen “Dikey İnişli Roket Yarışması” için başvurular 20 Şubat tarihine kadar devam ediyor. Soğuk Gaz İtki Sistemi ile tahrik edilen, Dünya'da düzenlenen ilk Dikey İnişli Roket Yarışması olma özelliğine sahip yarışma ülkemizin gelecek 10 yıldaki teknolojik ilerleme yol haritasında yer alan “Roket İtkili İniş Sistemleri” hakkında öğrencilerin bilgi edinmesini sağlamak ve gençlere farklı disiplinlerde bilgi ve tecrübeye sahip üyelerle takım halinde tasarım yapma yeteneğini kazandırma amacıyla TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenleniyor.

5 Şubat 2025 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması Başvuruları Devam Ediyor
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Yarışmada takımlardan tasarlayacakları roketin yarışma komitesi tarafından sağlanacak olan havada askıda tutma sistemi ile adaptasyonunu sağlamaları ve roketin serbest bırakılmasının ardından soğuk gaz itki sistemi kullanarak kontrollü şekilde yere inmesi bekleniyor. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve/veya mezunları katılabiliyor.

Dikey İnişli Roket Yarışmasında birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 150 bin TL olarak belirlendi.

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