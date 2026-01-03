İSTANBUL 14°C / 13°C
Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST dünyaya örnek oldu: 1 milyondan fazla ziyaretçi

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en büyük etkinliklerinden TEKNOFEST, her geçen yıl artan katılım ve ilgiyle dikkati çekiyor. TEKNOFEST Genel Sekreteri Saymaz 2025 yılında festivalin 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını belirterek TEKNOFEST'in küresel ölçekte dikkat çektiğini ifade etti. Bu yıl 30 Eylül–4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da yapılacak festival için tüm vatandaşlara davet yapıldı.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 12:18 - Güncelleme:
Festival, gençlerin projelerini sergilediği, eğitim aldığı ve girişimcilik fırsatları bulduğu platform olarak öne çıkıyor.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, Tekirdağ'da katıldığı etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in geldiği noktada sayısal hedeflerin geride kaldığını, her yönüyle milyonlara ulaştığını söyledi.

2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını anlatan Saymaz, TEKNOFEST'in dünyaya örnek olduğunu belirtti.

- "TEKNOFEST'TE ARTIK SAYILARLA İLGİLİ BİR HEDEF YOK"

Saymaz, TEKNOFEST'in Türk milleti tarafından benimsendiğini ve ülke genelinde gençlerin teknoloji ile inovasyona yönelmesinde önemli platform haline geldiğini ifade ederek, "TEKNOFEST'te artık sayılarla ilgili bir hedef yok. TEKNOFEST yarışmalarına da 1 milyondan fazla genç başvuruda bulundu." dedi.

TEKNOFEST'in ülke genelinde teknoloji ve inovasyon alanında önemli buluşma noktası olduğuna dikkati çeken Saymaz, bu yıl ilk kez uyguladıkları "Mavi Vatan" konseptiyle gençlere denizcilik, savunma ve mavi ekonomi alanlarında farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Saymaz, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'e herkesi davet ederek, organizasyonun Milli Teknoloji Hamlesi'nin sahadaki en görünür yansımalarından biri olduğunu, gençlerin inovasyon ve girişimleriyle bu hamleye önemli katkı sunduklarını söyledi.

Saymaz, "Milli Teknoloji Hamlesi hedefi doğrultusunda projeler geliştiriliyor, eğitimler veriliyor ve girişimler oluşturuluyor. Biz de T3 Vakfı ve TEKNOFEST olarak gençlerimize alan açıyor, gelişimlerine katkı sağlıyor ve girişimlerini desteklemeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Popüler Haberler
