TEKNOFEST Girişim Programı'nda 4. dönem heyecanı başlıyor!

İlk kez 2022 yılında hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı, geride kalan üç dönemde 46 girişime toplam 9,6 milyon TL'lik maddi destek sağladı. Yeni dönemle birlikte girişimcilere; eğitimden mentorluk hizmetine, ofis ve prototipleme atölyelerinden yatırımcı görüşmelerine kadar 11 farklı alanda kapsamlı destek sunuluyor. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler ise 800 bin TL'ye kadar hisseye dönüştürülebilir yatırım desteği almaya hak kazanıyor.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda genç girişimcilere yol gösteren T3 Girişim Merkezi, Girişim Programı aracılığıyla girişimlerin ulusal sınırları aşarak dünyada söz sahibi olmasına zemin hazırlıyor.

TEKNOFEST Girişim Programı'nda 4. Dönem Vizyonerleri Sahneye Çıkıyor

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam eden TEKNOFEST Girişim Programı, 4. döneminde desteklenecek yenilikçi girişimleri açıkladı. Tarımdan otomotive, sürdürülebilirlikten mobiliteye kadar farklı alanlarda çığır açan çözümler sunan bu girişimler, teknolojiyi sadece üretmenin ötesine taşıyarak toplumsal faydaya dönüştürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından çıkan bu fikirler ise, ulusal ve uluslararası ölçekte etki yaratma potansiyeliyle dikkat çekiyor.

· Agrovech

TEKNOFEST Girişim Programı'nın 4. Dönemi'nde yer alacak girişimlerden Agrovech Tarım ve sanayide sürdürülebilirliği önceliklendirerek; yapay zeka destekli drone, uydu ve IoT teknolojileriyle geniş arazilerin akıllı, verimli ve bütüncül bir şekilde izlenmesini mümkün kılıyor. (https://agrovech.com/)

· Newky

Araç anahtarları, elektronik kontrol üniteleri ve bağlantılı araç sistemlerini hedef alan tehditlere karşı proaktif ve gerçek zamanlı koruma sağlayan Newky, yeni nesil bir otomotiv siber güvenlik çözümü sunuyor. (https://www.newky.co/)

· Vignetim

Avrupa'daki dijital vinyet ve otoyol geçiş sistemlerini tek çatı altında toplayarak, sınır ötesi seyahatleri kolaylaştıran ve ölçeklenebilir yapısıyla mobiliteye yeni bir soluk getiren yenilikçi bir platform geliştiriyor. (https://vignetim.com/)

· Wastespresso

Kahve posalarını geri dönüştürerek yüksek katma değerli biyo-kompozit malzemelere dönüştüren Wastespresso, plastik kullanımını azaltırken karbon emisyonlarını da %30'a varan oranda düşüren ölçeklenebilir bir sürdürülebilirlik çözümü sunuyor. (https://www.wastespresso.com/)

· Yanhak

Şirketlerin çalışanlarına sunduğu yan hakları tek bir dijital platformda bir araya getirerek, en uygun fiyatlarla erişim imkânı sağlayan ve çalışan bağlılığını güçlendiren yenilikçi bir insan kaynakları çözümü oluşturuyor. (https://www.yanhak.com/)