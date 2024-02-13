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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışmasına Başvurular Devam Ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışmasına başvurular yoğun bir ilgi ile devam ediyor. Genç mühendisler, bu fırsatı kaçırmayın, projenizi tamamlayın TEKNOFEST 2024'te yerinizi alın.

13 Şubat 2024 Salı 10:57 - Güncelleme:
TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışmasına Başvurular Devam Ediyor
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Arama kurtarmadan lojistiğe, ulaşımdan keşif ve gözetlemeye kadar pek çok alanda hizmet veren helikopterler, günümüzün vazgeçilmez hava araçları olarak üstün avantajlar sağlıyor. Helikopterlerin benzersiz rolleri ve misyonları karşısında hem işletim hem de tasarım aşamasında mühendislik faaliyetlerinin önemi ise her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında TUSAŞ yürütücülüğünde düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışması'nda öğrenciler, helikopter sisteminin operasyonel gereksinimlerini belirleyerek kavramsal tasarım aşamalarını geliştirebilme kabiliyeti kazanıyor.

Helikopter Tasarım Yarışması'nda yarışmacılardan önümüzdeki 20 ila 40 yıllık süreçte yolcu ve/veya kargo taşımacılığı ihtiyaçlarını karşılayacak operasyonel yeteneklere sahip, düşey uçuş yapabilen rotorlu bir hava aracı veya hava araçları sistemi kavramsal tasarımı yapılması bekleniyor. Yarışmacılardan ayrıca tasarladıkları bu aracın nihai tasarımını, imalatını, pazarlaması ve servisini yapacak kurumsal iş planını hazırlamaları da isteniyor.

Yarışmaya lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri ve üniversite mezunları bireysel veya takım halinde katılabiliyor. Tasarımda hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak bu ayrıcalıklı yarışmada birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü ise 60 bin TL olarak belirlendi.

www.teknofest.org

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