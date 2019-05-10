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TEKNOFEST heyecanı Türkiye Drone Şampiyonası ile devam ediyor

Tüm dünyada meraklıları için özel bir etkinlik olan ve ilgiyle takip edilen drone yarışlarının Türkiye Şampiyonası başladı. Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonasının ilk etabı Mersin Anamur Antik Kentte 11-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Finalde dereceye giren yarışmacılar 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST 2019’un ev sahipliğindeki “Dünya Drone Kupasında” ülkemizi temsil edecek.

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Mersin Anamur Antik Kentin eşsiz güzelliği içinde özel olarak hazırlanan parkurda pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele edecekler. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı Türkiye Drone Şampiyonasının birinci etap yarışlarına Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 40 lisanslı pilot katılacak. Yarışların sonunda dereceye giren pilotlar uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecekler.

ŞAMPİYONLAR TEKNOFEST 2019’DA DÜZENLENECEK DÜNYA DRONE KUPASINDA YARIŞACAK

İlk etabı Mersin Anamur Antik Kentte yapılacak Türkiye Drone Şampiyonasınındiğer etapları yine Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerinde yapılacak. Final yarışları ise İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zorlu etaplarda, kabiliyetlerini sergileyerek Türkiye Şampiyonu olan pilotlar 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’teki Dünya Drone Kupasında yarışacaklar.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu onayı, Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği ve Pilot Event işbirliği ile Anamur Kaymakamlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi , Anamur Belediyesi, Anamur Spor İlçe Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Müdürlüğü destekleri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Baykar ve Türk Hava Yolları Sponsorluğunda Mersin- Anamur Antik Kentte düzenlenecek drone yarışları Mersinlilere heyecan dolu bir haftasonu yaşatacak.

Bilgi İçin:

Orkestra İletişim / 0212 570 80 88

Hatice Güleç / 0532 552 42 38

Tuba Aydın / 0535 586 51 57

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