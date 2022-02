TEKNOFEST Heyecanı Azerbaycan'da Başladı

7 Şubat 2022 Pazartesi 16:51 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:51

Rekorların festivali TEKNOFEST, beşinci yılında uluslararası bir festival olurken, 26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek festival Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da kuvvetlendirecek. Kardeş iki ülke arasında teknoloji, bilim ve kültür konularında en yüksek seviyede bilgi alışverişinin yaşanacağı festival; gençleri havacılık, uzay, dijital ekonomi ve çevre konuları başta olmak üzere teknoloji yarışmalarına teşvik edecek. Gençlerin bilgi ve becerilerini ortaya çıkaracak festivalde, milli teknolojiler geliştirmenin önemi de paylaşılacak. Mayıs ayında Bakü Kristal Salon ve Sahil Bulvarında gerçekleştirilecek festivalde 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının finalleri, Türk ve Azeri pilotların yer alacağı muhteşem havacılık gösterileri, sergiler, Azerbaycan ve Türk uçaklarının gösterileri, eğlence mekanları, konserler, çeşitli sürprizler ve uluslararası girişim zirvesi düzenlenecek.



RASHAD NABİYEV: "TEKNOFEST, ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ DOSTLUK, KARDEŞLİK VE STRATEJİK İTTİFAKIN BAŞKA BİR TEZAHÜRÜDÜR"



Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev konuşmasında "Dört yıldır düzenlenen TEKNOFEST, bu süre zarfında her geçen yıl büyüyerek yeni başarılara imza attı. Geçen yıl 111 ülkeden 200.000 katılımcı katıldı. Kelimenin tam anlamıyla yüzde yüz Türk markası şimdiden dünyanın en büyük teknoloji festivali statüsünü kazandı. Türkiye dışında ilk TEKNOFEST'in 2022 yılında Azerbaycan'da yapılması sevindiricidir. Bu karar, ülkelerimiz arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifak bağlarının bir başka göstergesidir. Aynı zamanda bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. TEKNOFEST'in Azerbaycan'daki organizasyonu ile ilgili ön görüşmeler geçen yıl şubat ayında değerli meslektaşım Mustafa Varank ile Ankara'da gerçekleşen görüşmede yapıldı. Gençlerin teknolojiye olan ilgisinin artmasında, milli teknolojik çözümlerin ortaya çıkmasında ve buna bağlı olarak bir harekete dönüşmesinde "TEKNOFEST" gibi girişimler özel bir role sahiptir. Bunu kardeş Türkiye örneğinde gördük. 44 günlük Vatanseverlik Savaşı'nın ana katılımcılarından biri olan 'Bayraktar' bu hareketin sonucudur." ifadelerini kullandı.

"TEKNOFEST, GENÇ NESLİN TEKNOLOJİYE OLAN İLGİSİNİ ÇEKECEK"



TEKNOFEST'in Azerbaycan gençliğine büyük katkı sağlayacağını belirten Bakan Rashad Nabiyev, "TEKNOFEST Azerbaycan çerçevesinde düzenlenecek teknoloji yarışmalarının belirlenmesinde ülkemizin ulusal öncelikleri ve gelecek hedefleri ana kriter olarak alındığını belirtmek isterim. Her şeyden önce TEKNOFEST, genç neslin teknolojiye olan ilgisini çekecektir. TEKNOFEST, Azerbaycanlı startuplar için yeni fırsatlar yaratacak. TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek "TAKE OFF Startup Summit" bu rolü oynayacak. Zirveye küresel pazarlara erişim potansiyeli olan girişimler, yerli ve yabancı mentorlar, yabancı yatırımcılar ve girişim fonlarının katılması bekleniyor. Bu vesileyle, tüm Azerbaycan gençlerini, öğrencileri, yenilikçi girişimcileri ve girişimleri aktif olmaya, kaydolmaya ve TEKNOFEST yarışmalarına katılmaya davet ediyorum. TEKNOFEST'ten ilham alan Türk ve Azeri gençlerinin 'Bayraktar' gibi başarılı çözümlerle ülkelerimizi dünyada ön plana çıkaracağına inanıyorum." dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR: "TEKNOFEST, KADER BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ CAN KARDEŞLERİMİZİN TOPRAKLARINDA..."



Lansmanda konuşma yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı & Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bir hayal ile başlayan ve tüm milletimizin ortak olduğu TEKNOFEST yolculuğu beşinci yılına ulaştı. Bu hayal o kadar büyüdü ki önce İstanbul'un sonra Türkiye'nin sınırlarını aştı. TEKNOFEST bir dönüşüm rüzgârı. Yüksek teknoloji geliştiren bir ülkeye dönüşebilmek için toplumumuzun her kesimiyle birlikte yürüttüğümüz bir seferberlik. TEKNOFEST'in kalbi geleceğin trendlerini içeren teknoloji yarışmaları. TEKNOFEST, adına milli teknoloji hamlesi dediğimiz bir hareket. Her alanda yurt dışına bağımlı olmaya direnen gençlerimizin, dünyaya biz de buradayız dediği en büyük platform. TEKNOFEST seferberliği, milletimizden o kadar büyük bir teveccüh gördü ki ikinci yılında 1.720.000 kişinin katılımıyla dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu.

TEKNOFEST gün geçtikçe büyüyor. Yurtdışından da ciddi iş birliği teklifleri alıyor. Eğer Türkiye dışında TEKNOFEST gerçekleştireceksek, bunu ilk olarak kader birliği yaptığımız can kardeşlerimizin topraklarında yapmalıyız dedik. Bu sebeple Türkiye dışındaki ilk TEKNOFEST'i Azerbaycan'da yapıyoruz. Unutmayalım ki bağımsızlığımız için milli bir savunma sanayiine sahip olmamız şart. Bunu en iyi milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz bayraktar SİHA'larımızın görev yaptığı Türkiye'nin terörle mücadelesinde ve kanayan yaramız Karabağ'da gördük. Allah'a şükürler olsun ki o yara, zaferin mimarı şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde kapandı. Karabağ işgalden azad oldu. Karabağlı canlar evlerine dönmeye başladı. Tam da bu sebeple yüksek teknolojiyi muhakkak surette kimseye bağımlı olmadan milletimizin geliştirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZ ROBOTİKTEN KODLAMAYA SİBER GÜVENLİKTEN YAPAY ZEKAYA GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNE HAZIRLANACAK"



Gençlere seslenen ve tüm teknoloji meraklılarını TEKNOFEST'e davet eden Selçuk Bayraktar, "2018'de ilk olarak İstanbul'da yaptığımız TEKNOFEST, 14 yarışma ile başlamıştı. Bugün, 39 farklı teknoloji yarışması ile devam ediyoruz. 20 bin ile başlayan başvuru sayısı 200 bini aştı. Şimdi bu yarışmalardan yetişen gençler, girişimler kuruyor, dünyaya açılıyor, önemli firmalarda ve ülkemizin kurumlarında kritik ve stratejik projelerde görev alıyorlar. TEKNOFEST Azerbaycan da ilk yılında 10 farklı teknoloji yarışması ile başlıyor. Tüm teknoloji meraklılarını 17 Şubat'a kadar bu yarışmalara başvuru yapmaya çağırıyorum. Bu yarışmaları düzenlerken amacımız, hem milletimizin hem de büyük insanlık ailesinin huzur ve refah içinde yaşayacağı bir geleceği tesis etmek. Artık bitmiş yarışlara değil, geleceğin yarışlarına ve trendlerine odaklanmamız bir zorunluluk. Takımlarınızı kurup yarışmalara katılım göstermeniz geleceğe hazır olmak adına çok ama çok önemli. Gelin, geleceğin güçlü Azerbaycan'ının oluşmasında sizler de yer alın. Bizler nasıl ki Türkiye'nin dört bir yanında Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurarak, bilim merkezlerini destekleyerek çok erken yaşlardan itibaren genç kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyor isek, burada da bu projelerin hayata geçmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Azerbaycan'daki paydaşlarımızla birlikte kuracağımız merkezlerde gençlerimiz robotikten kodlamaya siber güvenlikten yapay zekaya geleceğin teknolojilerine hazırlanacaklar." dedi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN BAŞARILI GENÇLERİ SAHNEDE



TEKNOFEST kapsamında 4. TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda Türkiye birincisi olan ve dünyanın en prestijli yarışmalarından dereceyle dönen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Grizu-263 Uzay Takımı Azerbaycan lansmanında sahne aldı. Ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencilerin geliştirdiği Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A" geçtiğimiz ay SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. ABD'nin Florida eyaletinin Cape Canaveral kentinden havalanan uydunun 4 yıl 8 ay boyunca yaklaşık 525 km yükseklikte çalışması planlanıyor. Gençlerin ülkemiz adına kazandığı tarihi başarıları bir kez daha Azerbaycan'da kutlandı.

Azerbaycan topraklarının kurtuluşu için şehit olan asker çocuklarının bir araya geldiği Zafar Takımı öğrencileri de lansmana katıldı. Azerbaycan Teknik Üniversitesi eğitmenleri ile TEKNOFEST 2022'ye hazırlanan öğrenciler, bilim ve teknoloji alanında yeni zaferler elde etmek için büyük başarılara imza atacaklarını belirtti.

TEKNOFEST'İN BİLİM VE TEKNOLOJİ RÜZGÂRI AZERBAYCAN'DA ESECEK



Genç yaşlı herkesin ilgisini çekecek etkinliklerle dolu TEKNOFEST Azerbaycan Bakü Kristal Salon ve Sahil Bulvarı'nda gerçekleştirilecek. Festivalin paydaşları ve destekleyenleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Bakanlığı, Olağanüstü Haller Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Ajansı, Medya Gelişim Ajansı, AzInTelecom LLC, Azercosmos, Havacılık Akademisi, ADA Üniversitesi, Enerji Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Vatandaş Hizmetleri ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı, Azerbaycan E-Spor Federasyonu, Uluslararası Azerbaycan Bankası, Küçük ve Orta İşletme Gelişim Ajansı ile Dijital Kalkınma ve İnovasyon Ajansı bulunuyor. Türkiye'den ise Millî Savunma Bakanlığı, TÜRKSAT ve TÜBİTAK paydaşlar arasında yer alıyor.

TEKNOFEST AZERBAYCAN'DA 10 FARKLI KATEGORİDE YARIŞMA



Başvuruların devam ettiği TEKNOFEST Azerbaycan Teknoloji Yarışmaları uluslararası katılıma da açık bulunuyor. Robotik, Yeşil Teknolojiler, Tarım Teknolojileri, İnsansız Hava Araçları (İHA), Model Uydu, Sosyal Odaklı Teknolojiler, Smart Karabağ Hackathon, Planer ve Bakü Skills ile Rocket League Avrupa Kupası olmak üzere 10 farklı kategorideki yarışmalar hakkında da tanıtım toplantısında detaylı bilgiler verildi.

Türkiye ve Azerbaycan öncülüğünde uluslararası katılıma açık olan İnsansız Hava Araçları Yarışması Sabit Kanat, Döner Kanat, Hibrit ve Çırpma Kanat gibi kategorilerde düzenleniyor. Gerçek bir uydunun küçük boyutlu bir modelinin tasarımı, üretimi ve fırlatılmasını kapsayan Model Uydu Yarışması uzaya olan ilgiyi artırmak ve bu alanda temel bilgi ve becerileri oluşturarak gençleri yetiştirmek amacıyla düzenleniyor. Bu yarışmada belirlenen görevler, elektronik, mekanik, programlama gibi mühendislik alanlarında teorik ve pratik bilgilerin uygulanması ve geliştirilmesi için koşullar oluşturuyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile insan faaliyetinin olumsuz sonuçlarının önlenmesi amaçlanan Yeşil Teknolojiler Yarışmasında nesnelerin interneti teknolojisini kullanan gençler simülasyon ve koruma çözümleri geliştirmek için rekabet edecek. Yeni teknolojilerin teşviki, mevcut teknolojilerin geliştirilmesi, doğal kaynakların dikkatli kullanımı ve gelecek nesillere aktarılması ile ilgili konuların yanı sıra sıfır atık hedefinin uygulanmasını kolaylaştıracak teknolojiler bu kapsamda değerlendirilecek.

Meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılık sektöründe verimliliğin artırılmasını amaçlayan Tarım Teknolojileri Yarışması ile katılımcılar nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi teknolojik çözümlerle su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik proje çözümleri geliştirecek.

Yerel katılıma açık olan Sosyal Teknolojiler Yarışması ile özellikle hassas grupların, engellilerin ve kırsal kesimde yaşayanların hayatını kolaylaştıracak fikir ve projeler yarışacak. Yapay zekâ ile donatılan Robotik Yarışmalarda özellikle sanayide, imalatta, tarımda ve evlerde kullanılabilecek robotlar için kontrol sistemlerinin tasarımı ve yapımı konusunda projeler yer alacak. Katılımcıların standart bir planör modelinde bilgisayar, yer veya hava deneyleri, uçuş programlama ve bilimsel veri toplama gibi görevleri yerine getireceği Planör Yarışmasının yanı sıra gençlerin 3D yazıcıları kullanarak hayal güçlerini ve tasarımlarını kendilerinin oluşturdukları projelerle uygulama becerilerini test eden Bakü Skills Yarışması da gerçekleştirilecek. Azerbaycan'ın kurtarılmış topraklarında düzenlenecek olan Smart Karabağ Hackathon Yarışması ile katılımcılar yazılım projeleri geliştirecek. Popüler bir gençlik video oyunu şampiyonası olan Rocket League Avrupa Kupasında ise gençler kıyasıya mücadele edecek.

Yarışmalara katılan herkese özel bir katılım belgesi verilirken ayrıca her kategorinin 1.2. ve 3.lerine de özel başarı diploması ile birlikte nakit para ödülü verilecek. TEKNOFEST Azerbaycan ve tüm yarışmalar ile ilgili detaylı bilgiye, kayıt işlemlerine www.teknofest.az web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.