TEKNOFEST heyecanı devam ediyor: Gaziantep semalarına damga vurdular

26 Eylül 2020 Cumartesi 11:49 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 12:00

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST üçüncü gününde de yoğun ilgiyle takip ediliyor. 20 bin 197 takım ve 100 binin üstünde gencin, 21 farklı kategoride yarışacağı TEKNOFEST heyecanı, teknofest.org veya sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020 devam ediyor. TEKNOFEST kapsamında Gaziantep semalarında gösteri uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gökyüzünde Ay-yıldız koreografisi oluşturdu.

TEKNOFEST HER YIL GELİŞEREK İLERLİYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TEKNOFEST'in her yıl kendisini geliştirdiğini ve ilerlettiğini belirterek "Biz gençlerimizin önüne ne koyarsak onu başarıyorlar bunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 10 bin fite çıkan roketler atıyorduk şartnameler ona göre hazırlanmıştı. Bu sene 20 bin fit dedik, 20 bin fite çıktılar gençlerimiz." dedi.

Bayraktar, Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TEKNOFEST güneşinin bu sene Gaziantep'te yükseldiğini, yetenekli gençlerin bir yıl boyunca gece gündüz demeden festival için çalıştığını onların emeklerinin zayi olmaması için de festivalin pandemi koşullarına rağmen gerçekleştirildiğini vurgulayan Bayraktar, TEKNOFEST'in Milli Teknoloji Hamlesi'nin en temel yapı taşlarından birisi olduğunu, 63 paydaş kuruluş ile dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali olarak değerlendirildiğini söyledi.

- "TEKNOFEST HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Tam bağımsız ve güçlü Türkiye hayalinin gençlerin gayreti ile gerçeğe dönüşebileceğine inandığını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST, geleceğimiz adına gençlerin hayallerini projelere dönüştürdüğü, projelerin de girişime doğru yönlendireceği bir serüvenin en önemli adımlarından bir tanesi oldu. Toplumumuzun yediden yetmişinde büyük bir heyecan oluşturuyor. Adeta milletimizin yitik sevdası olan TEKNOFEST hayalini gerçeğe dönüştürdük. Bu anlamda TEKNOFEST tüm heyecanı ile devam ediyor. Bu sene 20 bini aşkın proje takımı başvurdu. 81 ilimizden katılım var 84 ülkeden proje başvurusu yapıldı TEKNOFEST'e. Geçen yıl yaklaşık 17 bin takım başvurmuştu. Bu sene 20 bin takım ve 100 bin yarışmacı. Bu anlamda bu da TEKNOFEST'in toplumumuzda, gençlerimizde uyandırdığı heyecanın bir anlamda önemli bir göstergesi ve de dikkat ederseniz yarışma alanları sadece savunma sanayi değil, enerji alanından sağlık teknolojilerine, akıllı ulaşımdan yapay zekaya çok farklı sektörlere de dağılmış durumda."

- "KOYDUĞUMUZ HER HEDEFE ULAŞAN GENÇLİĞİMİZ VAR"

Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında 22 farklı alanda yarışmaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

TEKNOFEST'i her geçen yıl çok daha ileri noktalara taşımak istediklerini vurgulayan Bayraktar, bunu da adım adım, yıl yıl başarmış olmanın büyük gururunu ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Gençlerin belirledikleri her hedefi kısa sürede yakalama kabiliyetine sahip olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kesinlikle TEKNOFEST her yıl kendisini geliştiren her yıl aldığı geri beslemeler doğrultusunda ilerleyen bir organizasyon. Biz gençlerimizin önüne ne koyarsak onu başarıyorlar, bunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 10 bin fite çıkan roketler atıyorduk, şartnameler ona göre hazırlanmıştı. Bu sene 20 bin fit dedik, 20 bin fite çıktı gençlerimiz. İşte robot taksi yarışmasında farklı hedefler koyduk otonom araçlarda, o hedefe ulaştılar. Biz ne hedef koyarsak koyalım, ona ulaşan bir gençliğimiz var. Bunun önemini çok iyi bilmemiz lazım ve böylesine organizasyonlar bir anlamda şöyle bir nesil oluşmasına katkı sağlıyor, servetini değil katma değerini büyütmeye odaklı, ülkesi ve insanlık için çalışan, sermayeyi para olarak görmeyen, en büyük kıymetin insan olduğunu bilen yepyeni bir Türk girişimcisi ortaya çıkartıyor."

DÜZENLENECEK YARIŞMALAR

Roket Yarışması

Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

İHA Yarışması İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Uçan Araba Tasarım Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

Sürü İHA Simülasyon Yarışması

Model Uydu Yarışması

HACK ZEUGMA

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Akıllı Ulaşım Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Helikopter Tasarım Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

TEKNOFEST 2020'DE YARIŞAN İNSANSIZ SU ARAÇLARI GELECEĞE IŞIK TUTACAK

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinin geliştirdiği insansız su altı aracı "Hendesetul Cezeri", TEKNOFEST 2020'de boy gösterdi.

TEKNOFEST 2020'de öğrenciler çeşitli alanlarda yaptıkları projeleri jüriye sunuyor.

Su altı teknojileri alanında yaptıkları araçla yarışların ilk etabını ikinci sırada tamamlayan KTÜ takımının kaptanı Necip Fazıl Mete, TEKNOFEST'te su altı otonom araçlarıyla yer aldıklarını söyledi.

Yarışların manuel ve otonom olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu dile getiren Mete, "Manuel görevleri pilot olarak belirlediğimiz arkadaşımız gerçekleştirmekte. Otonom görevler ise araç dışından hiçbir müdahale olmadan aracın kendi algoritmasiyla gerçekleşmekte. Şu an yarışmalarda oldukça başarılı ilerliyoruz." dedi.

Hayata geçirdikleri projenin benzer projelerden biraz farklı olduğunu belirten Mete, şöyle konuştu:

"Bizim aracımız yüksek başarı oranına sahip. Çember bulma ve konumlanma algoritmalarımız, benzerlerine göre oldukça yüksek başarı oranına sahip. Daha az motor gücüyle çalışan aracımız, daha az enerji kullanarak yüksek güç elde etmemizi sağlıyor. Ayrıca seri hareket kabiliyeti bulunan Hendesetul Cezeri, iletişimdeki gecikmenin yok denecek kadar minimal bir düzeyde tutulmasıyla da dikkati çekiyor. "

Su altı otonom projelerinin, destek görmesi halinde çok geniş bir kullanım alanı bulunduğunu vurgulayan Mete, şunları kaydetti:

"Aracımız, su altı taaruz, arama tarama, su altı sondaj işlemlerinde, tersane sektöründe kullanılabilir. Su altı otonom sürüşün asıl avantajı, su altı aracıyla karadan iletişim kurulması gerekmemektedir. Su altı iletişimi, hava ortamında olduğu gibi kolaylıkla gerçekleşememektedir. Bu nedenle kara ile bağlantıya ihtiyaç duymayan su altı sistemleri denizcilikte ve su ile alakası olan her sektörde büyük bir kolaylık ve iş gücü kazancı sağlayabilecektir. Ayrıca su altı sistemleri, gerekli durumlarda deniz yüzeyine çıkarak karayla iletişim kurabilir. İnanıyoruz ki otonom teknolojiler, her sektörde olduğu gibi bu sektörün de istikbalidir."

GAZİANTEP'TE TEKNOFEST GURURU

TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Gaziantep'te, organizasyon nedeniyle haklı bir gurur yaşanıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda yer alan her projenin ihtiyaçları çözebilen, ihtiyaçtan ortaya çıkan eserler olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül, şöyle konuştu:

"Binlerce proje yarışıyor burada. Bunlardan bazıları üretim aşamasına kadar gidecektir. Bunların da hem millete hem de devlete ciddi katkısı olacaktır. Zaten Milli Teknoloji Hamlesi de böyle gelişecek. Zaten TEKNOFEST hem Gaziantep hem de ülkemiz için büyük bir şans. Milli Teknoloji Hamlesi'nin adımlarını atıyoruz bugünlerde. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi sonuçlar olacak."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşabilmek için ekonominin ve milli teknolojinin üretilmesi gerektiğine işaret etti.

Dolayısıyla TEKNOFEST'in sıradan bir festival olmadığını aktaran Şahin, "Bu büyük organizasyonun Anadolu'ya açılması önemli bir karardı, Gaziantep'e gelmesi de tesadüf değil. Sanayi şehriyiz, 4 üniversitemiz var, 1 milyon gencimiz var. Bir yıldan beri gençlerimizi buna hazırlıyoruz. Çocuklarımız da TEKNOFEST'e sıkı hazırlandılar. Burada önemli olan da kazanıp kaybetmek değil, çocuklarımızın büyük düşünmesini sağlamak." diye konuştu.

Fatma Şahin, festivaldeki gençlerin moral, motivasyon olarak oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye, tam bağımsız Türkiye hedefine yürüyor. Gaziantep de buna büyük bir öncülük yapıyor. Cumhurbaşkanımıza Gaziantep'teki bu organizasyona 2 milyon ziyaretçi sözü vermiştik. Pandemi nedeniyle fiziksel olarak 2 milyon kişiyi ağırlayamadık ama dijital ortamda milyonlarca kişiyi ağırladık. Dünya Gaziantep'e odaklandı. Gaziantep'in liderliği ve kutup yıldızlığı, bu organizasyonla bir kez daha öne çıktı. Ev sahipliğinden çok mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda da üstüne koya koya bu etkinliği sürdüreceğiz."

- BİLİNİRLİLİK VURGUSU

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ise TEKNOFEST'in İstanbul dışında ilk kez Gaziantep'te düzenlendiğini hatırlattı.

Böyle bir ilki yaşadıkları için çok mutlu olduklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu organizasyonun bize katkısı çok olacak. Çünkü bilinilirliğimiz artacak. Bir şehrin bilinilirliğinin artması, o şehrin turizminden sanayi ve ekonomisine kadar katkı sağlıyor. Gelişim için bilinilirlik en önemli kıstaslardan birisi. Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir ayağında da Gaziantep olarak bizim olmamız bizi oldukça mutlu ediyor. Önümüzdeki süreçte yararlarını da göreceğiz."

TEKNOFEST 2020'yi http://teknofest.org veya @teknofestist hesaplarından takip edebilirsiniz.