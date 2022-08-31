İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2022 Çarşamba / 3 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1888
  • EURO
    18,1798
  • ALTIN
    1001.95
  • BIST100
    3179.78
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • TEKNOFEST heyecanı devam ediyor... Gökbey, ATAK ve Türk Yıldızları hayran bıraktı
Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST heyecanı devam ediyor... Gökbey, ATAK ve Türk Yıldızları hayran bıraktı

TEKNOFEST Karadeniz'in ikinci gününde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri ile T-625 Gökbey helikopteri gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları alan tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen ve dün sabah ziyaretçilerine kapılarını açan TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde de ilgi gördü.

GÖKBEY, ATAK VE TÜRK YILDIZLARI HAYRAN BIRAKTI

Festivalin ikinci gününde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri ile T-625 Gökbey helikopteri gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları alan tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

TEKNOFEST KARADENİZ'DE YARIŞMACILAR HELİKOPTERLE TUR DENEYİMİ YAŞADI

Ziyaretçilerin sabahın erken saatlerinde alanla gelmesiyle başlayan etkinlik ve gösteriler, katılımcılara farklı anlar yaşatıyor.

Bu etkinliklerden biri de Jandarma Uçuş Gösteri Ekibi ve Emniyet Havacılık Dairesi helikopterlerinin düzenlediği gezinti oldu.

Yarışmaya katılan öğrencilerin 10'arlı gruplar halinde helikoptere binmeleriyle başlayan uçuşlar, 3-4 dakika sürdü.

ASELSAN standını ziyaret eden çocuklar, kurumun ürettiği ve T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopteri pilotlarının kullandığı "avcı kaskını" takarak fotoğraf çektirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.