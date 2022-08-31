TEKNOFEST heyecanı devam ediyor... Gökbey, ATAK ve Türk Yıldızları hayran bıraktı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen ve dün sabah ziyaretçilerine kapılarını açan TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde de ilgi gördü.

GÖKBEY, ATAK VE TÜRK YILDIZLARI HAYRAN BIRAKTI

Festivalin ikinci gününde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri ile T-625 Gökbey helikopteri gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları alan tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

TEKNOFEST KARADENİZ'DE YARIŞMACILAR HELİKOPTERLE TUR DENEYİMİ YAŞADI



Ziyaretçilerin sabahın erken saatlerinde alanla gelmesiyle başlayan etkinlik ve gösteriler, katılımcılara farklı anlar yaşatıyor.

Bu etkinliklerden biri de Jandarma Uçuş Gösteri Ekibi ve Emniyet Havacılık Dairesi helikopterlerinin düzenlediği gezinti oldu.

Yarışmaya katılan öğrencilerin 10'arlı gruplar halinde helikoptere binmeleriyle başlayan uçuşlar, 3-4 dakika sürdü.

ASELSAN standını ziyaret eden çocuklar, kurumun ürettiği ve T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopteri pilotlarının kullandığı "avcı kaskını" takarak fotoğraf çektirdi.

