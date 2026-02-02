İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4942
  • EURO
    51,4701
  • ALTIN
    6578.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST İHA Yarışması'na başvurular sürüyor

TEKNOFEST 2026 kapsamında HAVELSAN yürütücülüğünde düzenlenen Sürü İHA Yarışması için başvurular devam ediyor.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 15:59 - Güncelleme:
TEKNOFEST İHA Yarışması'na başvurular sürüyor
ABONE OL

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, hem sivil hem de askeri alanda her geçen gün daha fazla önem kazanan sürü teknolojileri, afet yönetiminden arama kurtarmaya, çevresel gözlemden savunma uygulamalarına kadar geniş alanda kullanılıyor.

Bu alandaki yazılım, algoritma ve otonom sistem geliştirme yetkinliklerini artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması, genç mühendis adaylarını geleceğin hava sistemlerini tasarlamaya davet ediyor.

Yarışma kapsamında takımlar, en az 3 insansız hava aracından oluşan bir sürüyü tamamen otonom ve yarı otonom görev senaryoları altında başarıyla yönetmekle yükümlü olacak. Yarışmada her bir İHA'nın merkezi bir komuta bağlı kalmadan, kendi algılamaları ve sürü içi etkileşimleri doğrultusunda karar verebilme yeteneği öne çıkıyor.

Gerçek zamanlı algılama, koordineli hareket kabiliyeti, sürü zekası ve dağıtık kontrol yaklaşımları gibi ileri seviye teknolojilerin ölçüleceği yarışma, geliştirilen yazılım ve algoritmaların gerçek saha koşullarındaki performansını ortaya koymayı amaçlıyor. Böylece yalnızca teorik değil, pratik açıdan da güçlü sistemlerin geliştirilmesi teşvik ediliyor.

TEKNOFEST atmosferinde projelerini sergileme fırsatı yakalayacak takımlar, aynı zamanda alanında uzman mühendisler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek önemli bir deneyim kazanacak.

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. Lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerine açık olan yarışmada takımlar en az 3, en fazla 10 kişiden oluşuyor. Disiplinler arası ekiplerin bir araya gelerek geliştireceği projeler, otonom sistemler alanında yenilikçi yaklaşımların önünü açmayı hedefliyor.

Yarışmada birincilik ödülü 300 bin TL, ikincilik ödülü 250 bin TL, üçüncülük ödülü ise 200 bin TL olarak belirlendi. Maddi ödüllerin yanı sıra katılımcılar, geliştirdikleri projeleri ileri seviyeye taşıyabilecekleri güçlü bir teknik deneyim ve görünürlük de kazanacak.

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'na 20 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Dehşet anları bir kez daha gözler önünde! Asrın felaketinden 3 yıl sonra ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.