Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST İKA yarışması gençlere deneyim kazandırıyor

Tekirdağ'da yapılan TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması gençlere önemli deneyimler kazandırıyor.

AA7 Eylül 2025 Pazar 12:52 - Güncelleme:


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya, 28 takım ve yaklaşık 300 öğrenci katılıyor.

Öğrenciler, geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyor.

T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, yarışmanın çok ilgi gördüğünü söyledi.

Yarışmaya ilk kez katılan gençlerin önemli bir deneyim kazandığını aktaran Hekim, "İnsansız Kara Aracı Yarışmasına 707 takım başvurdu ve finallere 28 takım kaldı. Burada takımlar için zorlu bir parkur süreci vardı. Herkes mücadele etti. Burası güzel tecrübeler kazandırdı gençlere. Bundan sonra araçlarını daha da geliştirip, eksiklerini görmek fırsatı buldular. Gençlerin çalışmaları her zaman çok önemli ve değerli." dedi.

Yarışmaya Erciyes Üniversitesi Tufan takımından katılan Ali Özbek de ürettikleri aracın tasarımının tamamen kendilerine ait olduğunu dile getirdi.

Arazi koşullarına uygun olması için araçlarından paletli sistem tercih ettiklerini aktaran Özbek, yarışmanın çok heyecanlı geçtiğini belirtti.

Takımda yer alan Hanifi Yasin Çelik ise ilk defa düzenlenen İKA yarışmasına katılmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Araçlar için zorlu bir parkur olduğunu belirten Çelik, yarışmayla birlikte eksiklerini daha iyi gördüklerini ve gelecek yıl yarışmaya daha iyi hazırlanacaklarını ifade etti.

Öğrencilerden Ali Kemal Çadırlı da yarışmanın kendilerine önemli deneyimler kazandırdığını söyledi.

Yarışmanın gençler için çok güzel bir tecrübe olduğunu dile getiren Çadırlı, burada araçlarının mücadele etmesinin çok değerli olduğunu belirtti.

