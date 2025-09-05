İSTANBUL 29°C / 22°C
5 Eylül 2025 Cuma / 13 RebiülEvvel 1447
Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması finalleri Tekirdağ'da devam ediyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji ve inovasyon dünyasında çıtayı bir adım daha yükseltiyor! Ayakları yere basmayan festivalde bu yıl ilk kez düzenlenen, Aselsan yürütücülüğünde gerçekleşen İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın final süreci 3-7 Eylül tarihlerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleşiyor.

5 Eylül 2025 Cuma
TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması finalleri Tekirdağ'da devam ediyor
TEKNOFEST'in yeni yarışması festivalin büyüyen vizyonunun bir parçası olarak, gençlerin mühendislik ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve ülkemizin savunma sanayisinde yerli ve milli projelere katkı sağlamak için onları cesaretlendirmeyi hedefliyor.

Final süreci devam eden yarışmada parkur, insansız kara araçlarının zorlu koşullarda görev icra edebilme yeteneklerini ölçmek üzere tasarlandı. Araçların dar geçitlerden ve engelli alanlardan otonom şekilde ilerlemesi, farklı kontrol modlarında güvenli seyrüsefer yapabilmesi ve belirlenen hedef noktalarında ateş desteği gibi kritik görevleri yerine getirmesi bekleniyor. Parkur aynı zamanda sensör ve yazılım entegrasyonunu test edecek şekilde çevresel algılama, hedef tanıma ve karar verme becerilerini de sınıyor. Yarışmacıların parkuru tamamlaması ve görev sonrası elde edilen verileri raporlayarak aracın teknik başarımını ortaya koymaları da gerekiyor.

Bu yıl ilk defa düzenlenen yarışmaya toplamda 707 takım başvuru yaptı. Bu takımlardan süreci başarıyla tamamlayan 28 takım finalist oldu. Finalist takımların Tekirdağ'da kıyasıya rekabet ettiği yarışmada birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL, üçüncülük ödülü ise 150 bin TL olarak belirlendi.

www.teknofest.org

