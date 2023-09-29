TEKNOFEST İzmir'deki ''Deneyap Fikir Maratonu''nda final başladı

Çiğli Havaalanı'nda üçüncü gün etkinlikleriyle devam eden TEKNOFEST İzmir'de, ilk kez düzenlenen "Deneyap Fikir Maratonu"da final başladı.

Finale kalan ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 28 takım, geliştirdikleri projeleri, jüri önünde anlattı.



Dereceye girecek takımlar, gün sonunda jüri tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

Deneyap Koordinatörlüğü Uzmanı Edanur Yavuz, AA muhabirine, yarışmanın TEKNOFEST organizasyonu kapsamında, ilk defa bu yıl İzmir'de düzenlendiğini belirtti.

Yarışmaya 3 bin 500'den fazla öğrencinin 926 takımla başvurduğunu belirten Yavuz, takımlara mentör desteği ve çeşitli eğitimler verildiğini de ifade etti.