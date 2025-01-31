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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Jet Motor Tasarım Yarışması ile havacılık teknolojilerinin geleceğinde yerinizi alın

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında TEI yürütücülüğünde düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması, bu yıl ilk kez çok özel iki yeni kategoride düzenleniyor. Havacılık gaz türbinli motor teknolojileri alanına ilgi duyan üniversite öğrencileri ve yeni mezun mühendisler, bu benzersiz yarışmayla yeteneklerini geliştirme ve geleceğin teknolojilerini şekillendirme fırsatı bulacaklar.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2025 Cuma 14:06 - Güncelleme:
TEKNOFEST Jet Motor Tasarım Yarışması ile havacılık teknolojilerinin geleceğinde yerinizi alın
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Geleceğin havacılık mühendislerini yetiştirme amacıyla düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması, katılımcılara yaratıcılıklarını ve teknik bilgi birikimlerini gerçek hayat projelerine yansıtma fırsatı sunuyor. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen yarışma, havacılığa ilgi duyan genç mühendislerin sektöre sağlam bir adım atmalarını ve kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını destekliyor.

HEYECAN VERİCİ İKİ YENİ KATEGORİ İLE GELECEĞİN MOTOR TASARIMLARINA ADIM ATIN

Bu yıl iki yenilikçi kategoriye odaklanan yarışmada; Turbojet Motor Yanma Odası Tasarımında katılımcılardan, 60 lbf libre itki üreten bir turbojet motor için, yüksek irtifa ateşleme kabiliyetine sahip bir yanma odası tasarlamaları bekleniyor. İkici kategori olan Turbojet Motor Kontrol Ünitesi Tasarımında ise bir turbojet motor için motor kontrol sisteminin (MKS) tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yarışmaya katılacak takımlardan, tasarım kriterlerine uygun bir yanma odası modülü tasarlamaları ve tasarım raporlarını hazırlamaları, finalde ise, tasarlanan yanma odasının test düzeneğinde belirtilen performansı sergilemesi beklenmektedir.

Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerin mühendislik bölümlerinde lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde öğrenci olanlar ve mühendislik bölümlerinden yeni mezun olup profesyonel olarak mühendislik mesleğini icra etmeyen adaylar yarışmaya katılabiliyor. Başvuruların 20 Şubat'a kadar devam ettiği yarışmada projeler de dört temel aşamada değerlendiriliyor. Kavramsal Tasarım Raporu, Detaylı Tasarım Raporu, Final Sunumları ve Rig Testi sonuçlarına göre değerlendirilen projelerin her iki kategoride dereceye giren birincilerini 175 bin TL, ikincilerini 150 bin TL, üçüncülerini ise 125 bin TL olmak üzere toplamda 900 bin TL'lik para ödülü bekliyor.

Havacılık teknolojilerinde iz bırakmak ve geleceğin mühendisleri arasında yer almak için TEKNOFEST 2025 Jet Motor Tasarım Yarışmasına katılın, fikirlerinizi hayata geçirin!

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