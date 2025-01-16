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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST KKTC 2025 Teknoloji Yarışmalarına başvurular devam ediyor!

1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek TEKNOFEST 2025 KKTC Teknoloji Yarışmalarına başvurular 30 Ocak tarihine kadar devam ediyor! Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası'nda düzenlenecek birbirinden prestijli ve büyük ödüllerin verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofest.org internet adresi üzerinden yapılabilecek.

HABER MERKEZİ16 Ocak 2025 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
TEKNOFEST KKTC 2025 Teknoloji Yarışmalarına başvurular devam ediyor!
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1-4 Mayıs tarihlerinde kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek TEKNOFEST, ilk kez gerçekleştirilecek yeni yarışmalarıyla da teknoloji dünyasına yenilikler kazandıracak. İlk kez 2025 yılında gerçekleştirilecek, TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan Yarışması, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması, HackMasters Mavi Vatan Yarışması ve Sosyal İnovasyon Yarışması ile teknoloji ve inovasyon dünyasında büyük bir heyecan yaratacak festival için yarışma başvuruları devam ediyor. Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmalarında katılımcılar, projelerini sergileme ve geliştirme fırsatı bulurken, takımlara toplamda 2 buçuk milyon TL ödül verilecek ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak.

Geleceğin teknolojileri KKTC'de buluşuyor: Teknoloji Yarışmalarına son başvuru 30 Ocak'ta!

TEKNOFEST 2025 kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalar, teknolojinin farklı alanlarında yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı sunacak. Dünyanın dört bir yanından teknoloji tutkunlarını buluşturacak TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları için başvuru süresi 30 Ocak tarihinde sona eriyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe dair detaylı bilgi ve başvuru için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Teknolojiyi bir adım ileriye taşımak ve projelerinizi dünyaya tanıtmak için bu fırsatı kaçırmayın!

  • TEKNOFEST 2025
  • KKTC Teknoloji Yarışmaları
  • Başvuru Tarihi

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