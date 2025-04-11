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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST KKTC ziyaretçi kayıtları başladı

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 8. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde teknoloji rüzgarı estirmeye hazırlanıyor. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC için ziyaretçi kayıtları başladı. Geleceğin teknolojilerine yakından tanıklık etmek ve birbirinden renkli etkinlikleri deneyimlemek isteyen herkes bu heyecana ortak olabilir.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2025 Cuma 10:29 - Güncelleme:
TEKNOFEST KKTC ziyaretçi kayıtları başladı
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Doğası, turizmi ve tarih dolu kültürüyle Akdeniz'in incisi KKTC, bu yıl da teknolojiyle parlayacak. KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC; teknoloji firmaları, kamu kurumları, üniversiteler ve medya kuruluşlarının güçlü iş birliğiyle hayat buluyor. Geçtiğimiz yıl Adana'da rekorlara sahne olan TEKNOFEST, bu kez mavi vatan KKTC'de sınırları aşan bir başarı hikayesi yazmaya hazırlanıyor. 2024'te 1 milyon 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan festival, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise teknoloji tutkunlarına ilham dolu anlar yaşatacak.

KKTC'DE TEKNOLOJİ VE HEYECAN BİR ARADA YAŞANACAK

TEKNOFEST KKTC, her yaştan ziyaretçi için dopdolu etkinlikler sunacak. Gökyüzünde görsel bir şölene imza atacak nefes kesen hava gösterileri, coşkulu konserler, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi birbirinden renkli birçok etkinlik ile teknoloji dolu bir evren ziyaretçileri bekliyor.

Öte yandan TEKNOFEST KKTC kapsamında 6 ana kategori ve 13 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda teknoloji ve inovasyonun kalbi ise Eski Ercan Havalimanı'nda atacak. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında KKTC'de düzenlenecek Teknoloji Yarışmaları, inovasyon meraklıları ve heyecan severler için eşsiz bir buluşma noktası olacak.

TEKNOFEST KKTC'YE GERİ SAYIM BAŞLADI, ZİYARETÇİ KAYITLARI AÇILDI

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Ziyaretçi kaydı ve etkinliğe dair tüm detaylara www.teknofest.org adresinden ulaşabilirsiniz.

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