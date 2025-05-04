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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST KKTC'de son gün yoğunluğu! Girişlerde uzun kuyruklar oluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'e katılmak isteyen ziyaretçiler, etkinliğin son gününde girişlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 10:26 - Güncelleme:
TEKNOFEST KKTC'de son gün yoğunluğu! Girişlerde uzun kuyruklar oluştu
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Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC devam ediyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Kapılarını ziyaretçilerine 1 Mayıs'ta açan TEKNOFEST KKTC kapsamında teknoloji yarışmalarından uçuş gösterilerine birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Bugünkü aktivitelerin ardından sona erecek festivali son gününde ziyaret etmek isteyenler, girişlerde uzun kuyruklar oluşturdu. TEKNOFEST KKTC'nin gerçekleştirildiği eski Ercan Havalimanı'na giden yollarda da trafik yoğunluğu meydana geldi.

Teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanlarıyla beraber Bilim Sokak'ta bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuluyor.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Festival bugün saat 19.00'a kadar ziyarete açık olacak.

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