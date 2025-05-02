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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST KKTC'de büyük heyecan! ATAK ve Bayraktar TB2 birlikte uçtu

KKTC'de düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde devam ediyor. TEKNOFEST KKTC'nin ikinci gününde ATAK Taarruz Helikopteri ile Bayraktar TB2 birlikte uçtu. Katılımcılar, uçuşu büyük ilgiyle takip etti.

2 Mayıs 2025 Cuma 15:48 - Güncelleme:
TEKNOFEST KKTC'de büyük heyecan! ATAK ve Bayraktar TB2 birlikte uçtu
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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Ziyaretçiler düzenlenen gösterileri takip ediyor.

ATAK TAARRUZ HELİKOPTERİ İLE BAYRAKTAR TB2 SİHA, KKTC SEMALARINDA BİRLİKTE UÇTU

TEKNOFEST KKTC'nin ikinci gününde ATAK Taarruz Helikopteri ile Bayraktar TB2 birlikte uçtu.

Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanıp üretilen T-129 ATAK Taarruz Helikopteri, KKTC semalarında birlikle gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Katılımcılar, uçuşu büyük ilgiyle takip etti.

HÜRKUŞ HAYRAN BIRAKTI

TUSAŞ tarafından geliştirilen milli askeri eğitim uçağı HÜRKUŞ da festival kapsamında KKTC semalarında havalandı. İzleyiciler, HÜRKUŞ uçağının performansını ve üstün manevra kabiliyetini yakından görme fırsatı buldu. Katılımcılar gösteri uçuşunu heyecanla izledi.

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