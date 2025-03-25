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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST KKTC'ye 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacı başvurdu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde 1-4 Mayıs tarihlerinde eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC'ye 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacı başvurdu.

AA25 Mart 2025 Salı 12:36 - Güncelleme:
TEKNOFEST KKTC'ye 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacı başvurdu
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TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, festival, bu kez KKTC'de teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

TEKNOFEST KKTC'ye hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla yenilikçi fikirlerin sergileneceği festival, bilimin ve teknolojinin geleceğine yön verecek öğrencileri, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını buluşturacak.

Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST KKTC'de; hava araçları sergisi, planetaryum, KKTC dijital deneyim alanı, pedallı uçuş etkinliği, sahne gösterileri gibi birçok etkinlik yer alacak.

Festivaldeki "ilk uçuş" etkinliğiyle öğrenciler ilk kez uçuş heyecanını yaşayacak.

TEKNOFEST KKTC'de hava gösterileri de yapılacak. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopteri, Hürkuş, ANKA 3, Bayraktar TB2 ve TB3 festivalde yer alacak.

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