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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması Başlıyor!

TEKNOFEST İstanbul kapsamında TÜBİTAK, ComPro ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenlenen Kuantum Teknolojileri Yarışması, kuantum teknolojileri alanında gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Yazılım ve donanım olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışma, teorik bilginin ötesine geçmek isteyen gençleri sahneye davet ediyor.

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması Başlıyor!
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Yazılım alanındaki yarışma, kuantum sinir ağlarını (QNN) kullanarak gürültülü ve düşük kaliteli yüz görüntülerinin tanınması üzerine kurulu. Katılımcılar, klasik yapay zeka sınırlarının ötesine geçerek kuantum hesaplamanın gücünü güvenlik uygulamalarına taşıyacak.

Donanım Kategorisi: Kuantumun Nabzını Tutan Cihazlar

Donanım kategorisinde ise yarışmacılardan, Johnson gürültü termometresiyle düşük sıcaklıklarda yüksek hassasiyetli ölçümler yapabilen sistemler geliştirmeleri bekleniyor. Yarışmacılar, kuantum JAWS çipiyle referans sinyaller oluşturarak kuantum metrolojide hassasiyetin sınırlarını zorlayacak.

Büyük Ödüller, Büyük Hayaller İçin!

Her iki kategoride dereceye giren katılımcılar, Türkiye'nin kuantum geleceğine katkı sağlarken aynı zamanda önemli maddi ödüllerin de sahibi olacak. Yarışmada birinciliği elde eden takımlar 175 bin TL, ikincilik ödülünü kazananlar 150 bin TL, üçüncü olan takımlar ise 125 bin TL ile ödüllendirilecek.

Kuantum Teknolojileri Yarışması, gençlerin bilimsel potansiyelini ortaya koymalarına imkan sunarken, kuantum alanında milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Başvuruları 30 Temmuz'da sona erecek yarışmaya katılmak isteyen adaylar, TEKNOFEST'in resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek.

  • Gençler
  • Teknoloji Potansiyeli
  • Donanım ve Yazılım
  • Inovasyon

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