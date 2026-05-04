İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2017
  • EURO
    53,0222
  • ALTIN
    6662.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, bu yıl 27-30 Ağustos'ta Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 10:21 - Güncelleme:
TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor
ABONE OL

T3 Vakfı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "TEKNOFEST Mavi Vatan bu sene 27-30 Ağustos 2026'da Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda. Teknoloji, savunma ve denizcilik ekosistemini aynı rotada buluşturuyoruz. Herkesi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan etkinlik, geçen yıl İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 28-31 Ağustos'ta düzenlenmişti.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanılan etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılmış, TCG Anadolu ve TCG İstanbul gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenmişti.

  • TEKNOFEST Mavi Vatan
  • T3 Vakfı
  • Kocaeli Gölcük Tersanesi

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.