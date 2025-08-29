İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2025 Cuma / 6 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1511
  • EURO
    48,0226
  • ALTIN
    4507.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

''TEKNOFEST Mavi Vatan'' halka açıldı

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen 'TEKNOFEST Mavi Vatan', genel halk ziyaretine açıldı.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 11:27 - Güncelleme:
''TEKNOFEST Mavi Vatan'' halka açıldı
ABONE OL

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugünden itibaren 30 ve 31 Ağustos'ta halkın katılımına açık olacak.

Etkinlikte ziyaretler, 09.00-12.00, 12.00-15.00 ve 15.00-18.00 olmak üzere üç ayrı seans halinde gerçekleştirilecek. Her ziyaretçi yalnızca bir seans için giriş hakkına sahip olacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergileniyor.

Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığının özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere iyi bir deneyim sunulması hedefleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.