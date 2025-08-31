İSTANBUL 35°C / 22°C
Bilim-Teknoloji

''TEKNOFEST Mavi Vatan''a son gün akını... TCG Anadolu için uzun kuyruklar oluştu

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen 'TEKNOFEST Mavi Vatan'da dördüncü gün etkinlikleri başladı.

31 Ağustos 2025 Pazar 10:25
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

"TEKNOFEST Mavi Vatan" etkinliğinin dördüncü ve son gününde de vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösteriyor. Türk savunma sanayisi ürünlerini yerinde görmek isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na akın etti.

Vatandaşlar alanda bulunan gemilerin önünde hatıra fotoğrafı çektirirken özellikle Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri de etkinlik alanında büyük ilgi görüyor.

