TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nin pistinde başlayan yarışma TÜBİTAK ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenleniyor.

Yarışmanın finalinde, "Özgün Araç" ve "Hazır Araç" kategorilerinde toplam 568 başvurudan ön elemeyi geçen 45 takım mücadele ediyor.

Takımlar, gerçek pist ortamında otonom sürüşlerini gerçekleştirerek görevleri tamamlamaya çalışacak.

Lise ve üniversite ile üzeri takımların aynı kategoride mücadele ettiği yarışmada ödül olarak "Özgün Araç" kategorisinde birinci olan takıma 250 bin lira, ikinciye 200 bin lira, üçüncüye 175 bin lira verilecek.

"Hazır Araç" kategorisinde ise birinci olan takıma 200 bin lira, ikinciye 175 bin lira, üçüncüye 150 bin lira ödül verilecek.

Yarışmada mücadele eden KATOT takım kaptanı Ömer Çavdar, AA muhabirine, takımı iki sene önce Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde kurulduklarını bildirdi.

Çavdar, finale kadar geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Aracımız bu sene özgün araç kategorisinde yarışacak. Yarışmanın konsepti gereği tam otonom araçlar yapıyoruz. Araçlarımızın Bilişim Vadisi'nin bize sunmuş olduğu pistte, parkurdaki bütün günlük senaryoları taklit ederek en son park alanına ulaşması isteniyor." ifadelerini kullandı.

Aracın elektronik, mekanik ve yazılım olarak hazır olduğunu kaydeden Çavdar, "Araçların yapması istenen 3 görev var yarışma anında. Temel olarak durak görevimiz var. Daha sonrasında trafik levhalarına ve ışıklara uyarak aracın ilerlemesi isteniyor. En son da Robotaksi klasiği bütün engellerin olduğu görev var. Burada aracın sollama yapması, şerit takibi yapması ve trafik levhalarına uyarak gelmesi isteniyor. Bu üç aşamada da puanlarımız toplanarak finalistler belirlenecek. Finalist olma yolunda da emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Çavdar, test süreçlerinin de başarılı geçtiğini dile getirerek, "Yaklaşık bir yıldır okulda da aracımızı bol bol test ettik. Buradaki test sürecimiz de iyi geçti. Herhangi bir elektronik veya mekanik sıkıntı yaşamadık. Şu an da herhangi bir sorun yaşamıyoruz." diye konuştu.

TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek yarışma, 13 Ağustos'ta sona erecek.