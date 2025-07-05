İSTANBUL 32°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2025 Cumartesi / 10 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • TEKNOFEST Sosyal beta sürümüyle yayında: Genç girişimcilerin yeni dijital buluşma noktası
Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Sosyal beta sürümüyle yayında: Genç girişimcilerin yeni dijital buluşma noktası

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gençlerin geliştirdiği açık kaynaklı sosyal platform TEKNOFEST Sosyal'in beta sürümünün erişime açıldığını duyurdu. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ruhunu yansıtacak söz konusu yeni platform, gençleri ve gönüllüleri bir araya getiriyor.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 00:15 - Güncelleme:
TEKNOFEST Sosyal beta sürümüyle yayında: Genç girişimcilerin yeni dijital buluşma noktası
ABONE OL

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TEKNOFEST Sosyal platformunun beta sürümünün kullanıma açıldığını açıkladı. Platform, Mastodon temelli açık kaynak kodlu yapısıyla teknolojiyi gençlerin hizmetine sunuyor.

"AİLECE TEKNOFEST SOSYAL'DEYİZ"

Bayraktar, TEKNOFEST girişimcisi gençlerin geliştirdiği platformun, TEKNOFEST ruhunu yansıtacak önemli bir dijital buluşma noktası olduğunu vurguladı. Kullanıcıları, "Ailece TEKNOFEST Sosyal'deyiz" mesajıyla davet etti.

Bayraktar, kayıt linkini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.