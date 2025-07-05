TEKNOFEST Sosyal beta sürümüyle yayında: Genç girişimcilerin yeni dijital buluşma noktası

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından TEKNOFEST Sosyal platformunun beta sürümünün kullanıma açıldığını açıkladı. Platform, Mastodon temelli açık kaynak kodlu yapısıyla teknolojiyi gençlerin hizmetine sunuyor.

"AİLECE TEKNOFEST SOSYAL'DEYİZ"

Bayraktar, TEKNOFEST girişimcisi gençlerin geliştirdiği platformun, TEKNOFEST ruhunu yansıtacak önemli bir dijital buluşma noktası olduğunu vurguladı. Kullanıcıları, "Ailece TEKNOFEST Sosyal'deyiz" mesajıyla davet etti.

Bayraktar, kayıt linkini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.