TEKNOFEST takımları ABD'deki Model Uydu Yarışmasına damga vurdu

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından ABD'de gerçekleştirilen yarışmada Arjantin'den SEDS ITBA takımı birincilik elde ederken, Türkiye'den Apastron takımı ikinciliğin sahibi oldu. Üçüncülüğü Tayvan'dan Gemini Supernova takımı kazanırken, Türkiye'den CanBEE takımı ise yarışmayı dördüncü sırada tamamladı. Böylece Türkiye, yarışmada ilk dörde giren iki takımıyla dikkat çekerken, bu sonuç Türk gençlerinin uzay ve havacılık alanındaki yetkinliğini ve uluslararası platformlardaki rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

TEKNOFEST takımlarının başarılarına ilişkin açıklama yapan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, "Gençlerimizin dünyanın en prestijli yarışmalarında elde ettiği bu dereceler, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun ne denli güçlü bir şekilde yol aldığını gösteriyor. TEKNOFEST çatısı altında yetişen bu pırıl pırıl gençler, bilgi ve yetenekleriyle yalnızca ülkemizde değil, uluslararası arenada da adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Onlarla gurur duyuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

ABD'de düzenlenen CanSat Model Uydu Tasarım ve Fırlatma Yarışması'nda ilk dörtte yer alarak önemli başarılara imza atan TEKNOFEST takımlarını tebrik eden TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, "Gençlerimizin ortaya koyduğu bu başarılar, ülkemizin teknoloji yolculuğunda ulaştığı seviyeyi ve onların dünya ile yarışan vizyonunu ortaya koyuyor. TEKNOFEST çatısı altında yetişen her gencimizin, bu başarılarla ülkemizi geleceğin teknoloji liginde üst sıralara taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Emeği geçen her bir arkadaşımızı kutluyorum" dedi.