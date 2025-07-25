TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına bir yenisi daha eklendi

Katılımcılar, elektrik, enerji, otomasyon, üretim ve elektronik gibi alanlarda gerçek iş senaryolarına dayalı görevlerde teknik bilgi, el becerisi, takım çalışması ve problem çözme yetkinliklerini ortaya koyacaklar.

Bugün hem Türkiye'de hem de dünyada sanayi, teknoloji ve üretim alanlarında nitelikli ara eleman eksikliği ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Bu açık, iş gücü piyasasında dengesizliklere yol açarken, üretkenlik ve verimlilik üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabiliyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen bu yarışma, gençleri mesleki ve teknik becerilere yönlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda ara elemanın üretim sürecindeki kritik rolüne dikkat çekerek, toplumda bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Eğitim, üretim ve sektör arasında sağlam köprüler kurmayı hedeflediğimiz yarışma, mesleki ve teknik lise öğrencileri, üniversite düzeyindeki katılımcılar, mezunlar ve sahada deneyim kazanmış ustaların katılımına açık olacak.

BAKIM ONARIM VE PANO MONTAJ KATEGORİSİ

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi yürütücülüğünde düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması Kapsamında gerçekleşecek olan Bakım Onarım ve Pano Montaj Kategorisi, sanayi sektörünün temel taşlarından olan asenkron motorların kumanda ve kontrolüne yönelik teknik bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlıyor. Katılımcılar; motor bağlantıları, kumanda elemanlarının tanınması ve enerji verimliliği gibi kritik konularda yarışırken, aynı zamanda alandaki yeterliliklerini de ortaya koyacak. Lise ve serbest seviye olarak iki ayrı seviyede katılımcı alacak olan yarışmaya lise seviyesinde meslek lisesi öğrencileri (açık öğretim dahil) ve mezuniyetinin üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş lise mezunları katılabiliyor. Serbest seviyede ise 18 yaşını doldurmuş, ilgili alanda en az 1 yıl saha deneyimi olan veya kişisel çabalarıyla kendini geliştirmiş bireyler başvuru yapabiliyor. Bakım Onarım ve Pano Montaj kategorisinde dereceye giren takımlara lise seviyesinde birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü 60 bin TL verilirken, serbest seviyede birinciye 120 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye ise 90 bin TL verilecek.

ELEKTRİK TESİSATI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ KATEGORİSİ

Manisa Organize Sanayi Bölgesi yürütücülüğünde düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması Kapsamında gerçekleşecek olan Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü Kategorisi, bu alanda eğitim alan veya kendini geliştiren gençlerin teknik bilgi ve becerilerini ortaya koymalarına olanak sağlıyor. Yarışmanın temel hedefi; pano montajı, elektrik tesisatı kurulumları ve akıllı enerji sistemleri gibi konularda yetkin bireyler yetiştirerek nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm sunmak. Lise ve serbest seviye olarak iki ayrı seviyede katılımcı alacak olan yarışmaya lise seviyesinde meslek lisesi öğrencileri (açık öğretim dahil) ve mezuniyetinin üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş lise mezunları katılabiliyor. Serbest seviyede ise 18 yaşını doldurmuş, ilgili alanda en az 1 yıl saha deneyimi olan veya kişisel çabalarıyla kendini geliştirmiş bireyler başvuru yapabiliyor. Dereceye giren takımlara lise seviyesinde birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü 60 bin TL verilirken, serbest seviye birincisine 120 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye ise 90 bin TL verilecek.

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON VE PROGRAMLANABİLİR SİSTEMLER KATEGORİSİ

Adana Organize Sanayi Bölgesi yürütücülüğünde düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması Kapsamında gerçekleşecek olan Endüstriyel Otomasyon ve Programlanabilir Sistemler Kategorisi, üniversite öğrencilerine yönelik olarak sensör teknolojileri ve PLC programlama alanında teknik bilgi ve uygulama becerisi kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılar, farklı sensör türlerini doğru şekilde bağlayarak PLC programlarını oluşturacak, verilen senaryolar doğrultusunda sistem tasarlayıp çalıştıracaklar. Üniversite seviyesinde öğrencilerin başvurusuna açık olan kategorinin birincisine 120 bin TL, ikincisine 100 bin TL, üçüncüye de 90 bin TL ödül verilecek.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ PANELİ KURULUMU KATEGORİSİ

Ostim Organize Sanayi Bölgesi yürütücülüğünde düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması Kapsamında gerçekleşecek olan Güneş Enerji Sistemleri Paneli Kurulumu Kategorisi, gençlerin yenilenebilir enerji alanında teknik yetkinlik kazanmalarını ve sürdürülebilir enerjiye olan ilgilerini artırmalarını hedefliyor. Güneş enerjisi sektörünün yükselen değeriyle birlikte bu yarışma, çevre bilincini ve temiz enerjiye geçiş farkındalığını pekiştiren önemli bir adım niteliği taşıyor. Lise seviyesinde yapılan yarışmaya meslek lisesi öğrencileri (açık öğretim dahil) ve mezuniyetinin üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş lise mezunları katılabiliyor. Dereceye girenleri bekleyen ödüller ise şöyle; birincilik 100 bin TL, ikincilik 80 bin TL, üçüncülük ise 60 bin TL şeklinde olacak.

PCB DEVRE MONTAJI KATEGORİSİ

Konya Organize Sanayi Bölgesi yürütücülüğünde düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması Kapsamında gerçekleşecek olan PCB (Baskılı Devre Kartı) Montajı Kategorisi, katılımcıların elektronik devre montajı alanındaki teknik bilgi, el becerisi ve uygulama hızlarını ortaya koymalarını hedefliyor. Yarışma; lehimleme kalitesi, komponent yerleşimi, devre bütünlüğü ve endüstri standartlarına uygunluk gibi kritik aşamalarda yetkinlik geliştirmek için önemli bir platform sunuyor. Lise ve serbest seviye olarak iki ayrı seviyede katılımcı alacak olan yarışmaya lise seviyesinde meslek lisesi öğrencileri (açık öğretim dahil) ve mezuniyetinin üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş lise mezunları katılabiliyor. Serbest seviyede ise 18 yaşını doldurmuş, ilgili alanda en az 1 yıl saha deneyimi olan veya kişisel çabalarıyla kendini geliştirmiş bireyler başvuru yapabiliyor.

Dereceye giren takımlara lise seviyesinde birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü 60 bin TL verilirken, serbest seviye birincilerine 120 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye ise 90 bin TL verilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 31 Temmuz'da sona erecek.

TEKNOFEST' in yeni yarışmasının 5 farklı kategorisi için başvurularınızı bekliyor. Bu büyük heyecana ortak olmak ve detaylı bilgiye ulaşmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.