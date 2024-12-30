TEKNOFEST Turizm Teknolojileri Yarışması yenilikçi projeler arıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen "Turizm Teknolojileri Yarışması," bu yıl Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlarını yenilikçi fikirlerini paylaşmaya davet ediyor. Yarışma, kültürel mirasımızı ve turizm potansiyelimizi akıllı bilgi teknolojileriyle buluşturarak, ülkemizin kültür ve turizm alanında sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyor.

KÜLTÜREL MİRASI TEKNOLOJİYLE BULUŞTURAN YARIŞMA

Yarışma, katılımcılara Türkiye ve KKTC'nin kültürel mirasını daha erişilebilir hale getirecek projeler tasarlama imkanı sunarken, turizm sektöründe dijital dönüşümü hızlandıracak yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını da amaçlıyor. Türkiye ve KKTC'nin kültürel zenginliklerini ve turizm potansiyelini daha ileriye taşımayı hedefleyen bu yarışma, teknoloji odaklı yaratıcı projelerle hem yerel hem de uluslararası düzeyde kültür ve turizm sektörüne değer katmayı amaçlayan projeleri destekliyor.

İki ana kategoride düzenlenecek olan yarışmada lise seviyesinde dereceye girenlere birincilik ödülü olarak 70 bin TL, ikincilik ödülü 60 bin TL, üçüncülük ödülü 50 bin TL verilecek. Üniversite ve üzeri seviyesinde ise birinciler 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler 60 bin TL ödül kazanacak.

Kültür ve turizm sektörünün dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve geleceğin turizm projelerine imza atmak isteyen tüm gençleri bir araya getiren yarışmanın başvuru süresi, 15 Ocak'ta sona eriyor. Ücretsiz olarak katılım sağlanabilen bu etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.