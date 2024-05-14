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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları başladı

Bilişim Vadisi ve Türkiye Açık Kaynak Platformu yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması için başvurular başladı.

14 Mayıs 2024 Salı 17:19 - Güncelleme:
TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması başvuruları başladı
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Türkçe doğal dil işleme konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmada katılımcılardan veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri saatleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme gibi konularda çalışmalar yapması bekleniyor.

İlkokul, ortaokul, lise, lisans ve üzeri olmak üzere mezunların da katılabildiği yarışmada 18 yaşından küçük yarışmacılar danışman eşliğinde yarışmaya katılım sağlayabiliyor. Serbest kategori ve Vaka Analizi olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek yarışmada dereceye girenlere toplam 480.000 TL ödül verilecek. Çevrim içi olarak düzenlenecek yarışmanın son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024.

Türkçe Doğal Dil İşleme alanında proje geliştirmek isteyen herkesin başvurabileceği yarışmada Serbest Kategorinin birincisine 100 bin TL, ikincisine 80 bin TL, üçüncüsüne 60 bin TL ödül verilecek. Vaka Analizi olarak düzenlenen ikinci kategorinin birincisi de yine 100 bin TL, ikinci 80 bin TL, üçüncü ise 60 bin TL ödül alacak.

  • TEKNOFEST
  • Doğal Dil İşleme
  • Türkçe Yarışması

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