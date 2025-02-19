TEKNOFEST Uluslararası İnsansız Hava Araçları & Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na başvurular devam ediyor

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasıyla Geleceğin Havacılık Yetenekleri Şekilleniyor!

Uluslararası İnsansız Hava Araçları teknolojisinde önemli başarılar elde eden ülkemizi yetenekli öğrencilerin buluşma noktası haline getiren TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ulusal ve uluslararası öğrencileri bu zorlu mücadele için yarışmaya başvurmaya davet ediyor.

Ulusal ve uluslararası lise seviyesindeki öğrenciler ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri (karma takım kuralı çerçevesinde) takım halinde başvuru yapabilir. Yarışma 2025 yılında Sabit Kanat, Döner Kanat ve Serbest Görev olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştiriliyor.

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda üç farklı kategoriye giren derecelere verilecek ayrı ayrı ödüller, birincilere 200 bin TL, ikincilere 175 bin TL, üçüncülere 150 bin TL olmak üzere toplam 1 Milyon 575 bin TL olacak.

LİSELİ GENÇLER DE İHA'LARINI YARIŞTIRIYOR...

Liseler Arası İHA Yarışması'na ulusal ve uluslararası lise ve dengi okul öğrencileri ile GSB Gençlik Merkezleri, BİLSEM, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyelerinin lise seviyesindeki öğrencileri takım halinde başvuru yapabiliyor.

Liseler Arası İHA Yarışmasında Sabit Kanat, Döner Kanat ve Serbest Görev olmak üzere üç (3) farklı kategoride gerçekleştirilecek.

Liseler Arası İHA Yarışması'nda tüm kategorilerine ayrı ayrı olarak birincilik ödülü 150 bin TL, ikincilik ödülü 120 bin TL, üçüncülük ödülü 100 bin TL değerinde olacak.

Yazılımından donanımına kadar gençlerin tasarladığı İHA'ların kıyasıya mücadele edeceği yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 20 Şubat! Başvuru dönemini kaçırma, sen de TEKNOFEST'te yerini hazırla!