Selçuk Bayraktar: Tam bağımsız Türkiye idealine ulaşacağız

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma önünde açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Güvenliğimiz ve bağımsızlığımız açısından teknoloji harikası cihazların gençlerimiz tarafından geliştirilmesi gerekiyor.

Dünya korkunç bir karanlığa sürükleniyor, sivil zannettiğimiz her şey aslında bizlere doğrultulmuş birer silah normalde düşünün ki savaşta silahlar size doğrultuğunda bunun bedelini bir anlamda karşı taraf öder ama bu kullandığımız silahların bedelini dahil biz ödedik ama yeri geldiğinde aleyhimize kullanılabiliyor

Bütün insanlığın geliştirdiği ne kadar biriktirdiği müktesebat varsa, kurduğu kurumlar, anlaşma altına aldığı belgeler, 200 bin yıllık serüvende bütün müesseseleriyle dünyanın yerle bir edildiğini görüyoruz.

Medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının atılımları, gayretleri, bu meydanı dolduran milyonlar elbette bizleri gururlandırıyor. Özellikle insanlığın faydasına yaptıkları tüm eserler, savunma sanayii dahil elbette bizleri, mazlum coğrafyaların hepsini gururlandırıyor.