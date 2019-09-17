TEKNOFEST zamanı

Türkiye’nin ‘Millî Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul bugün başlıyor. Bu yıl 2’ncisi Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST dün önce medya mensuplarına kapılarını açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen festival bugün saat 9.00’dan itibaren halka açılacak. Etkinlik alanına gazetecilere gezdiren T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre TEKNOFEST’e bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyor. Türkiye’nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17 bin 773 takım başvuru yaptı. 2.000’den fazla takım ve 50 binden yarışmacı finalist olmaya hak kazandı. Yeni teknolojik ürünlerin tanıtıma sunulacağı ve projelerin yarışacağı Teknofest 22 Eylül’e kadar sürecek. Takımlar milyonlarca TL ödül de kazanma fırsatı bulacak.

YENİLER GÖRÜCÜDE

Etkinlikte bu yıl birçok ilk yaşanacak. İlk uçuşuna sayılı günler kalan Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba’yı ilk kez TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) sergileyecek.İnsansız hava aracı teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten Baykar, festival kapsamında kurulacak stantta, merakla beklenen projelerde gelinen aşamayı gözler önüne serecek. Baykar’ın halen başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek.

YÜK TAŞIYOR

Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek. Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Operasyonel irtifası 40 bin fit olan Akıncı, 24 saat havada kalacak ve bin 350 kilogram faydalı yük taşıyabilecek.