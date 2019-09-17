TEKNOFEST zamanı
Dünyanın sayılı teknoloji ve uzay festivallerinden TEKNOFEST bugün başlıyor. 1 milyonu aşkın ziyaretçi beklenen etkinliklerde Atak helikopterinden Cezeri hava aracına, Baykar Taruzi İnsani Hava Aracı’ndan drone yarışmasına kadar pek çok ilk Atatürk Havalimanı’nda yaşanacak.
Türkiye’nin ‘Millî Teknoloji Hamlesi’ni gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul bugün başlıyor. Bu yıl 2’ncisi Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST dün önce medya mensuplarına kapılarını açtı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen festival bugün saat 9.00’dan itibaren halka açılacak. Etkinlik alanına gazetecilere gezdiren T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre TEKNOFEST’e bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyor. Türkiye’nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17 bin 773 takım başvuru yaptı. 2.000’den fazla takım ve 50 binden yarışmacı finalist olmaya hak kazandı. Yeni teknolojik ürünlerin tanıtıma sunulacağı ve projelerin yarışacağı Teknofest 22 Eylül’e kadar sürecek. Takımlar milyonlarca TL ödül de kazanma fırsatı bulacak.
YENİLER GÖRÜCÜDE
Etkinlikte bu yıl birçok ilk yaşanacak. İlk uçuşuna sayılı günler kalan Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba’yı ilk kez TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) sergileyecek.İnsansız hava aracı teknolojilerine yönelik çalışmalar yürüten Baykar, festival kapsamında kurulacak stantta, merakla beklenen projelerde gelinen aşamayı gözler önüne serecek. Baykar’ın halen başarıyla görev yapan platformu Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecek.
YÜK TAŞIYOR
Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecek. Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek. Operasyonel irtifası 40 bin fit olan Akıncı, 24 saat havada kalacak ve bin 350 kilogram faydalı yük taşıyabilecek.
Bugün başlayacak olan TEKNOFEST dün basın mensuplarına kapılarını açtı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ilk kez görücüye çıkacak olan Akıncı SİHA’nın önünde, STAR Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ın da bulunduğu gazetecilere bilgi verdi.
ATAK’IN OYUNU ÇIKTI
Türkiye’nin kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri Atak için mobil oyun geliştirildi.TUSAŞ, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde bir dizi yenilikle ziyaretçilerin karşısına çıkacak. İlk kez geçen aylarda Paris Air Show’da tanıtımı yapılan 5’inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak’ın birebir modeli, Türkiye’de ilk kez TEKNOFEST’te yerini alacak. Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’ni sergileyecek. Atak helikopteri için geliştirilen “Operasyon Atak”, festivaldeki tanıtımın ardından 18 Eylül’de erişime açılacak. Oyunda başta mühimmat olmak üzere çeşitli silah sistemleriyle donatılan Atak, kullanıcısının komutlarıyla görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.
UÇAN ARABA FESTİVALDE
Cezeri Uçan Araba’nın prototipi de TEKNOFEST’te ilk kez sergilenecek. Kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması öngörülen Cezeri Uçan Araba, sağlık sektörü ve askeri alanda lojistik destek faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırmak için geliştiriliyor. Cezeri, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde de tasarlanıyor. Seyir hızı saatte 100 kilometre, azami uçuş irtifası 2 bin metre olan Cezeri, yaklaşık 1 saat havada kalacak, 70-80 kilometre menzile erişebilecek.
TÜRK YILDIZLARI’NDAN BOĞAZ’DA GÖSTERİ
Türk Yıldızları, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında İstanbul Boğazı’nda gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi vatandaşlar soluksuz izledi. Ortaya da unutulmaz kareler çıktı.
FESTİVALİN STAR’I
22 Eylül’e kadar sürecek Teknofest sırasında STARbisikletli görevlilertarafından ziyaretçilereulaştırılacak.
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